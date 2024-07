Cristina García Fontán, talent gallec en el món de l’arquitectura

Cristina García Fontán és l’arquitecta protagonista de juliol del calendari de 2024 ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. És doctora per la Universidade da Coruña en l’especialitat d’Urbanisme i, de fet, va obtenir la qualificació «apte cum laude» l’any 2012, tal com explica l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de l’esmentada universitat en el seu perfil personal. Ha col·laborat «en diversos projectes de recerca sobre ordenació territorial i planificació estratègica, entre d’altres el Pla Estratègic de la província de la Corunya» i ha treballat en «la redacció i execució de projectes de paisatge, rehabilitació i edificació», afegeix el text. També destaca que és autora a diverses publicacions de la talla de la Revista HUNCH, o la o la Revista Encuentros en Psicología Social.

Suscríbete para seguir leyendo