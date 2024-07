Kafka, molt més que ‘La metamorfosi’

Nascut al si d’una família de comerciants jueus es va formar a un col·legi alemany de Praga. Es va doctorar en Dret i va treballar a una companyia d’assegurances. malaltís, treballava al matí i escrivia a la tarda, una passió a la que s’oposava la seua família. La sue aprimera obra escrita va ser ‘El procés’, que, curiosament, es va publicar pòstumament. Va passar llargues temporades a sanatoris degut a la tuberculosi i, a partir de 1921, es va establir a una casa de camp de la seua germana on va escriure ‘El castell’. La seua obra ha arribat als nostres dies en contra de la seua volutat, ja que va ordenar el seu amic Max Brod que cremàs tots els seus manuscrits quan morís. L’ambient opressiu és un dels trets principals de les seues narracions i diu molt de la seua vida, sacrificada constantment per la malaltia, amb cinc temptatives de matrimoni frustrades i una família que no recolzava la seua passió.

FRANZ KAFKA | Época: 1883-1924 | País: Txèquia | El seu cognom ha derivat en un adjectiu, kafkià, per referir-se a situacions absurdes i angoixants.

