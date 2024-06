Nadius tecnològics donant vida a robots

«Es gira el telèfon mòbil i la pantalla també es gira, perquè passa això?», pregunta David Solà entrenador i monitor de robòtica poc després de la finalització de la World Robot Olympiad (WRO) celebrada aquest diumenge a Ibiza. Una competició on al voltant d‘una setantena de boixosi adolescents, repartits en 22 equips, varen enfrontar-se amb els seus robots, que havien de complir diferents missions. «És una competició internacional d’alt nivell en robòtica educativa», comenta Solà, que detalla que els participants tenen entre vuit i dinou anys. «Han de mostrar el seuenginy i la seua destresa tant en la construcció com en la programació mitjançant diferents reptes», indica el monitor, content del que ha vist aquest cap de setmana al poliesportiu des Pratet, on es van celebrar les proves.

Un dels prototips creats pels escolars. / Toni Escobar

Unes missions en les que només podien emprar peces de Lego i per a les que els estudiants porten temps treballant, especialment durant el primer trimestre, indica l’integrant del Club de Robòtica Educativa d’Ibiza, que fa ja set anys que organitza la WRO. Els escolars competeixen en quatre categories: Elementary (de deu a dotze anys), Júnior (de dotze a quinze), Sénior (de quinze a dinou) i Robotsports (de deu a dinou), on les màquines creades pels participants havien de jugar a una cosa semblant al tennis de taula. A més, per facilitar la participació d’aquells que tot just acaben de començar amb la robòtica enguany, com ja es va fer l’ant passat, es va adaptar una categoria especial, MyStart: «Així poden experimentar la seua primera competició amb una normativa més assequible». Una categoria específica per a Ibiza, detalla el monitor, que ja es prepara per al viatge que els guanyadors de la jornada de diumenge faran al torneig nacional, que es celebrarà a mitjans de setembre a Huércal, a Almeria, un certamen que se celebra des de l’any 2013.

Una de les participants observa detingudament el seu robot. / Toni Escobar

On objectiu que està a la tornada de les vacances d’estiu el que, en principi, obligarà els guanyadors a preparar-se durant els propers mesos. «Les hores que ells vulguin, el temps que ells vulguin, això ho fan per passió, una passió que es contagia», matitza. I és que els guanyadors de la fase nacional viatjaran a Turquia, on es celebrarà el campionat del món. «Enguany els reptes es centren en com els humans afectam a la natura i en com la natura i els fets naturals, al mateix temps, poden afectar-nos», detalla el monitor, que explica que durant aquest darrer trimestre del curs els estudiants han hagut d’investigar «com els robots poden ajudar-nos a viure en armonia amb la natura» durant les classes d’aquesta activitat extraescolar que ofereixen tant el centre de creació jove C19 de Vila com l’Ajuntament de Sant Josep.

Solà destaca la importància de la robòtica per fer que els escolars entenguin per a què serveixen alguns dels conceptes i operacions que s’empren a assignatures de ciències com les Matemàtiques o la Física: «Veuen l’efecte pràctic de, per exemple, el perímetre de la roda». A més, sobretot els més grans, treballen molt l’electrònica i l’electricitat. «Els obre la ment a altres camins i disfruten», explica Solà, que insisteix en què fer robòtica no significa que tots els escolars acabin fent una enginyeria. «És un coneixement molt interessant», indica.

Un dels aspectes que més destaca Solà és com la robòtica permet als petits participar en una activitat extraescolar amb les seues famílies: «Sempre els deim que vinguin, que els ajudin». Sobretot en el cas dels més petits, que només tenen entre vuit i deu anys. «Si van a futbol, per exemple, els pares i les mares no baixen amb ells al camp a jugar», reflexiona el monitor, que destaca que els valors que promou la robòtica són els mateixos que a altres esports: «Esforç, sacrifici, treball en equip, compromís...».

De moment, David Solà no pensa en Turquia. Només vol pensar en Almeria i en la fase nacional. «Passa a passa», apunta. Això sí, té molt clar que a Huércal, a més d’aprendre molt i conèixer altres apassionats per la robòtica, s’ho passaran molt bé. Arribar a la final internacional és complicat, reconeix. A més, explica que a Espanya encara hi ha pocs equips que practiquen aquesta disciplina. Una situació que està molt lluny de la de països com Xina, on moltíssims escolars practiquen la robòtica.

Suscríbete para seguir leyendo