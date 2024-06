Marisol Dalmazzo, feminisme i arquitectura

Feminista i arquitecta, així es defineix Marisol Dalmazzo Peillard, una de les protagonistes del calendari de 2024 ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Es va llicenciar en Arquitectura a la Universidad Nacional de Colombia i és experta en vivenda social i urbanisme amb enfocament de gènere. De fet, ha practicat l’activisme en aquest sentit, exigint i reivindicant canvis a l’espai públic com a mesura per a què les dones puguin moure’s per ell amb la mateixa llibertat i seguretat que els homes, especialment en la seua ciutat, Bogotà. Un feminisme que ha traspassat la seua vessant com a arquitecta. Va fundar, juntament amb altres dones, la Red Mujer y Hábitat d’Amèrica Llatina i també de l’ONG AVP, on va començar a treballar l’any 1981. L’any 2014 va ser nomenada directora de la Fundación AVP per al Desenvolupament Social.

