Alejandra Saiz Valencia: coves i vivenda

L’acondicionament de la Cueva El Soplao (Cantàbria) és una de les feines més emblemàtiques d’Alenadra Saiz Valencia, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat enguany a les dones arquitectes o enginyeres civils. Saiz Valencia es va llicenciar a la Univerdad de Navarra l’any 2004. A més, ha fet la rehabilitació de casa de Piedra, l’edifici 3000 i Cesoin al Parc Científic i Tecnològic de Cantàbria. També és autora de la seu del parc de bombers, les cotxeres municipals, els tallers i les instal·lacions de la policía local, feines que ha realitzat per l’Ajuntament de Santander. A més, s’ha dedicat a la promoció privada dissenyant diversos edificis residencials i vivendes unifamiliars, així com a la rehabilitació. També ha fet feina com a perit i mediadora.

Suscríbete para seguir leyendo