Mónica Cano González: «Els patrons donen maldecaps, són infinits»

Et fiques al món de la moda sense ser una boixa. En quin moment prens la decisió?

Amb 35 anys. Havia estudiat Administració i Finances i treballat molts anys a oficines, però la moda sempre m’havia agradat. La meua mare ha cosit tota la vida, la meua güela també, i des de petita havia fet cosetes a casa. Però tendeixes a buscar allò que té sortides laborals. «Estudia», te diuen. I vaig estudiar. Però amb 35 anys i una filla de cinc em vaig veure a l’atur. Podria haver començat a una altra empresa, a l’administració, però vaig pensar que era el moment de fer allò que m’agrada. Encara que fos una bogeria. I el meu marit em va recolzar. Vaig fer la prova d’accés de l’Escola d’Arts, sense haver estudiat res, i vaig treure un 7,6. Vaig pensar «potser sí que valc per a això».

Potser si no t’haguessis vist a l’atur no haguessis pres aquesta decisió.

Segurament. Diuen que tot allò dolent que te passa te porta alguna cosa bona. T’assegur que en aquell moment jo la cosa bona no la veia. Però ara, amb el temps, pens que si no m’hagués vist en aquella situació no m’hagués llançat. No hagués descobert que potser sí que valc per això. Així com vaig anar fent el curs, cada cop m’agradava més i anava veient que sí valia, que se’m donava bé.

Què havies cosit abans de començar a estudiar?

Disfresses per mi, la meua família, la meua filla… Algun vestidet… Però no havia tocat un patró en la vida. La meua mare sí tenia una mica més d’idea, però jo tot el que feia ho feia a ull. Autodidacta total. A l’escola m’han donat les eines per poder fer tot el que tenc al cap. Abans, jo imaginava una peça i la feia així com podia, però allà em van ensenyar. Ara puc fer tot allò que imagín!

Donen més maldecaps els números a una empresa o els patrons a un taller?

Mira, amb els números saps que un més un fan dos. No n’hi ha més. Amb els patrons això no passa. Són infinits. Pots fer tot el que vulguis. Tens els patrons base, dels que parteixes, però tot allò que vulguis imaginar ho pots portar a un patró. Donen molts de maldecaps, però és molt més gratificant.

La teua col·lecció la vas batiar com ‘Raíces’, què volies expressar?

Volia fer una cosa molt personal. Que digués molt de mi. Inspirada a Ibiza, que és on he nascut i on m’he criat, però també a Andalusia. Amb el meu toc. Si és la col·lecció amb la que arrenc, amb la que començ en aquest món, ha d’identificar-se plenament amb mi. Em vaig inspirar en la meua criança, en la indumentària tradicional de les dones pageses, però fusionada amb la moda andalusa, que és la meua sang. M’he criat veient el ball pagès i, al mateix temps, ballant flamenc. Entre dos aigües. És el que volia reflectir. La meua criança i la meua sang.

Algunes de les creacions de Mónica Cano González / Daniel Espinosa

Com es reflecteixen aquestes dos arrels en la col·lecció?

Vaig buscar el que tenien el comú. Era més fàcil unir-les seguint un fil conductor. Vaig fer una recerca i hi havia moltes més coses en comú de les que imaginava. De primeres, vaig pensar que seria una bogeria, no sabia com me’n sortiria. Però com més buscava, més coses en comú trobava. Teixits, flocs, serrells, flors, encaixos, mànigues, llaços… Moltes més coses que unien els dos folklores dels que m’imaginava! Em vaig quedar, de cadascun d’ells, amb el detall que més em cridava l’atenció. De la tradició eivissenca, el botó. Em fascinen les mànigues totes plenes de botons en plata o en or. M’encanten els serrells de les dos indumentàries tradicionals. Em vaig aventurar i em varen ensenyar a trenar aquests serrells dels mantons. Tenia moltes ganes de fer-ho tot molt artesanal.

Alguna cosa te va donar un ensurt?

Mira, pensava que aquest trenat em donaria molta feina, però al final va ser molt bufó. Em va portar moltes hores, és veritat, però fer-ho em relaxava moltíssim. Hi va haver patrons que em varen tornar boja. Un vestit, el Catalina, amb un cancan enorme, em va fer embogir. Som molt perfeccionista i necessitava que la forma fos exactament la que havia imaginat al meu cap. M’havien ensenyat a modificar els patrons base, però és molt complicat transmetre el que has visualitzat al teu cap. Portar això al que volia em va costar moltíssim. Però altres em van sorprendre per tot el contrari. Hi ha un vestit, el Triana, que són 17 peces davant i altres 17 darrere, cosides. Quan el feia pensava «si em quadra, serà un miracle». Doncs a la primera!

Canvien molt quan els veus a la passarel·la?

Sí. Molt. No tenen res a veure. Ja ho veus quan fas les proves, amb una tela de proves i posat a sobre d’un maniquí, però no té vida. T’ho imagines, però... Però quan veus que el teu bebé, la teua creació, es passeja per una passarel·la com la d’Adlib… Em tremolava tot. Pensava que entreposaria dels nervis. No volia plorar d’emoció perquè no se’m corregués el rímel. Molt emocionant! Amb 41 anys! Que no som una boixa de vint anys!

Potser amb vint anys no ets tan conscient del moment.

Potser. Era un somni que tenia des de feia moltíssim i aquest moment va ser com «Mónica, estàs aquí, ets finalista, la teua col·lecció ha desfilat, t’han aplaudit…».

I ara què? Cap on vas?

Ho vaig dir en entrar al backstage: no em pens rendir. No descart presentar-me un altre any, no pel premi sinó per la sensació. La gent va venir a dir-me que havia set impressionant. Port anys treballant al darrere i ningú no s’esperava que presentàs això. Ho sabia molt poca gent. Persones que me coneixen de fa anys em preguntaven en quin moment havia començat a cosir i m’encoratjaven a seguir tot i que no hagués guanyat. El premi, per mi, és que la meua col·lecció es va veure a una passarel·la com Adlib i que hagi agradat. El meu pare em va dir que a la gent li havia sorprès i que molts deien «guau!». Això em serveix per seguir intentant-ho, per tirar endavant.

Tens pensat crear la teua firma?

M’encantaria. Molta gent me pregunta si amb 41 anys m’atreviria e començar. Si Déu vol me queda més de mitja vida per davant. Jo no ho veig com un «ara?» sinó com un «encara!». No és fàcil, ho sé. Li veig els pros i els contres. Però me veig a les passarel·les. I a les grosses! Somiar és gratis.

El vestit Catalina, amb el cancan, que li va donar problemes / Daniel Espinosa

A més dels looks de la col·lecció vas fer el teu, oi?

I tant! I el vestit de la comunió de la meua filla! I li vaig fer el vestit de núvia a una amiga! No pararé.

Els somnis no tenen edat.

Totalment. De fet, vaig fer el curs i totes les companyes tenien entre 18 i 21 anys. Si jo podia amb una filla, una casa… Qualsevol pot. I si una cosa no t’agrada, busca’n una altra. Mira’m a mi! He treballat tota la vida d’una altra cosa i he lluitat pel que realment m’agrada. Es pot? Clar que sí. És el que intent trasmetre-li a la meua filla. És igual si la primera opció no és la que t’agrada, sempre tens temps per canviar i per fer una altra cosa. Sempre.

És el mateix que explicava la guanyadora de ‘Futur Adlib’, Guida Aurembiaix, que va passat d’enginyeria a moda?

Veus? Un canvi molt dràstic, també. Olé! Em porta vint anys d’avantatge, però aquí queda Mónica per estona! Que la teua família et recolci és meravellós. Els meus pares em varen animar des del primer moment. Em varen donar un espai, el varen arreglar i em varen dir que allà el tenia, per cosir. El meu marit em va dir que ja ens arreglaríem com fos, que si era el que m’agradava que tiràs endavant. Això és importantíssim. I després està la meua filla, que és la meua fan número 1, que això per a una mare és el més gran.

