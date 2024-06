Nieves Ruiz i l’arquitectura dels anys 80

Nieves Ruiz Fernández | Època: 1974 | País: Espanya | Premi Julio Galán Carbajal (1991 i 1995), Astúries (1994, 1989 i 2016)

Nascuda al 47 a Madrid, Nieves Ruiz Fernández és una de les protagonistes del mes de juny del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intercultural del sindicat STES, dedicat enguany a les arquitectes i enginyeres civils. Va estudiar Arquitectura a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Madrid, on es va graduar l’any 70. Allà va tenir com a professors Rafael Moneo, Javier Carvajal o Antonio Fernández-Alba i va coincidir amb Fernando Nanclares, Paco Partearroyo y Antón Capitel, amb qui va muntar el seu primer estudi fins l’any 74, quan ella i Nanclares, ja casats, es varen mudar a Oviedo. Es va especialitzar en restauració i rehabilitació d’edificis públics, feina per la que va guanyar nombrosos premis. Defensa una arquitectura centrada en la creació i els espais i ciutats «embullades» a l’estil de Londres, Roma o París. Es va jubilar abans del que volia pel mal moment que passava la feina d’arquitectura.

Suscríbete para seguir leyendo