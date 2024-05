Gae Aulenti, dels museus a l’entorn domèstic

Arquitecta, escenògrafa i dissenyadora industrial. Aquesta era Gae Aulenti, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, que enguany es centra en les dones arquitectes o enginyeres civils. Aulenti es va llicenciar l’any 54 a la facultat d’Arquitectura de Milan. Durant els pràcticament 60 anys de carrera professional va treballar de forma independent en projectes d’arquitectura, disseny industrial, d’interiors i d’escenografia per a teatre, a més d’impartir classes a les escoles d’arquitectura de Venècia i Milan. Va ser vicepresidenta de l’Associació Italiana de Disseny Industrial i és coneguda, especialment, pels projectes de museus de gran escala de la dècada dels anys 80, així com per reformar l’estació de trens d’Orsay, a París. Aulenti entenia que, per dissenyar eficaçment ambients domèstics, era necessari dialogar amb l’entorn urbà.

Suscríbete para seguir leyendo