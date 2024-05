‘Pedra, paper, museu!!’, com jugar a ser arqueòleg

Una destral prehistòrica de bronze, una petjada de dinosaure, escarabeus egipcis, un càntir grec, un ou d’estruç púnic, una lucerna romana, una mà de Fàtima medieval... Un tresor. Peces de museu. Del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera (MAEF). Relíquies que qualsevol pot fer a casa. Qualsevol que tingui el llibre ‘Pedra, paper, museu!!’, editat pel MAEF i que es va presentar el cap de setmana a la necròpolis de Puig des Molins. Un llibre que signen Carmen Mezquida, responsable de la part didàctica del museu, i Helena Jiménez, restauradora.

Posar sobre paper per a què tothom pugui fer a casa algunes de les activitats infantils que organitzen als tallers didàctics era una idea que totes dos tenien des de fa molt de temps. Una idea que va començar a agafar forma durant la pandèmia, recorden, quan a través de xarxes proposaven a les famílies manualitats i jocs per fer a casa. Una forma per estar entretinguts i mantenir el contacte amb la història més antiga de l’illa. «Feia temps, però, que li donàvem voltes a plasmar de forma organitzada aquestes propostes. Sempre feim molts tallers, però no ens apuntam res», comenten ja amb el llibre a les mans. Va ser Helena qui va començar a fer anotacions amb aquesta idea que, a la fi, s’ha convertit en realitat.

Paleontòlegs a casa

‘Pedra, paper, museu!!’ recull una trentena d’activitats presentades de forma cronològica, començant, de fet, per una de les èpoques que més fascina els més petits: els dinosaures! El museu entregarà un exemplar a cada centre educatiu de les Pitiusas, per animar els docents a muntar a classe alguna de les manualitats, que serveixen, insisteixen les autores del llibre, per descobrir i aprendre sobre la història de les Pitiusas d’una forma lúdica i molt entretinguda.

Però les aules no són l’únic espai on pot tenir vida aquest llibre. Es poden organitzar a casa. També són una bona opció per a festes infantils o per quan els més petits porten els seus amics a passar la tarda. Es poden convertir en paleontòlegs buscant petjades de dinosaures, arqueòlegs que descobreixen els tresors de la tomba d’un faraó, antics romans jugant al terni lapilli, grecs construint un cavall de fusta per intentar véncer els troians, mesopotàmics escrivint amb lletres cuneïformes... Dissabte, a la presentació que es va organitzar al museu, coincidint amb el Dia dels Museus, els assistents, a més de participar en algunes de les activitats que recull el llibre, varen poder disfressar-se i posar com autèntics influencers davant d’una mena de photocall que hi havia instal·lat, recorden les autores deixant oberta la possibilitat que, fins i tot quan es facin a casa, els boixos i boixes puguin difressar-se per ficar-se, de ple, en l’època de la manualitat.

Portada de 'Pedra, paper, museu!!'. / Toni Escobar

Carmen i Helena porten anys organitzant aquestes activitats educatives al museu, incloure-les totes al llibre ha estat impossible. «Se n’han quedat moltes fora», confessen. Tantes, comenten, que tindrien per omplir un segon i fins i tot un tercer volum, si fes falta: «I, sobretot, si disposàssim de temps, que això ja és més complicat!». Les autores de ‘Pedra, paper, museu!!’ asseguren que han tingut especial cura en assegurar-se que les activitats siguin fàcils de fer a casa o a una aula: «Les hem adaptat mirant que els material siguin fàcils d’aconseguir o de preparar a casa. Que es puguin trobar a qualsevol papereria o fer amb productes que tots poguem tenir a casa».

Trilingüe

Cada activitat del llibre, que està editat en castellà, català i anglès, porta, a més, una indicació sobre la dificultat, de manera que es poden escollir aquelles més apropiades per a les aptituds dels boixos. Han fugit, expliquen, de posar edats a les activitats, ja que són per a nens i nenes de fins a més de cent anys, si tenen ganes. A més, Helena i Carmen animen les famílies i els docents a jugar amb les activitats, adaptar-les així com considerin. Una altra de les coses que han procurat al llibre és que fos molt visual, per facilitar-ho tot als qui han de convertir-se en guies de les activitats, una feina que, al museu, fan elles, que confessen que els fa especial il·lusió pensar que els tentacles del museu abastaran amb aquesta iniciativa tan desitjada cases i centres educatius.

El fet de no incloure totes les activitats en aquest llibre té també altres sentits: no volien que fos un tom «enorme», sinó un exemplar que es pogués moure i portar a sobre sense gaires problemes, i també volien que fos molt econòmic. «Costa només deu euros», destaquen les autores. El volum està ple de dibuixos i il·lustracions —«cosa d’Helena, que és tota una artista», indica Carmen Mezquida— i no només es centra en Eivissa, sinó també en Formentera. Hi apareixen, per exemple, el sepulcre megalític de Ca na Costa o el castellum de Can Blai. A més de les manualitats detallades, ‘Pedra, paper, museu!!’ inclou les plantilles que puguin ser necessàries per a les activitats i també informació sobre la història d’Eivissa. S’explica, per exemple, la necròpolis i com funciona com a reserva de sargantanes. Organitzat en deu capítols, alguns inclouen només una activitat mentre que altres en proposen un parell (pagès). Moltes de les manualitats estan associades a jaciments que es detallen al llibre: un telar púnic amb sa Caleta, Tanit amb es Culleram... Els més golafres agrairan especialment algunes de les propostes. I és que s’hauran de ficar a la cuina per fer petjades de dinosaure a galetes o construir un ziggurat amb llesques de pastís.

Cada capítol correspon a una época concreta sobre la que es dona una breu explicació al començament, indiquen les autores del llibre, que anima les famílies i els centres educatius a crear el seu propi museu amb totes aquestes peces que van elaborant seguint la trentena d’activitats. «També es parla de com va sorgir la necròpolis i com aquesta està plena d’eriçons, tot i que són tan tímids que costa de veure’ls», comenten les autores, que confessen que han confeccionat aquest llibre «de forma molt carinyosa i amb molta il·lusió». La mateixa amb la que reben al MAEF sempre als més petits, que visita rere visita es van convertint en autèntics experts en àmfores, Tanit i Bes, els barbuts, els exvots o les tradicions púniques, gregues i romanes.

