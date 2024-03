Antonina Canyelles, l’autora que sorgí del repòs

Antonina Canyelles Colom.- Palma de Mallorca, 1942.Estudià solfeig, harmonia i violí, però als dinou anys va deixar els estudis de música. Llavors va estudiar treball social i, quan només li faltaven dues assignatures per acabar els estudis, va morir la mare i, poc després, el pare. En aquells moments una malaltia l’obligà a fer sis mesos de repòs. Va passar aquest temps a casa d’uns amics de la família on va tenir accés a una gran biblioteca. En total va estar mig any enllitada i tres anys més de repòs, durant els quals va llegir de manera incansable. Després d’aquest període, va posar una llibreria d’antiquari amb l’editor Lleonard Muntaner.

Posteriorment, va exercir com a professora de català i, finalment, va posar una botiga d’antiguitats. La seua trajectòria com a poeta es va iniciar l’any 1979, quan va obtenir el premi Marià Aguiló per la seua primera obra, ‘Quadern de conseqüències’, que es va publicar el 1980. L’any 1981 va aparèixer la carpeta de poemes i il·lustracions ‘Patchwork’. Malgrat que mai no va deixar d’escriure, després d’aquests dos primers títols no va tornar a publicar fins a l’any 2005, amb l’obra ‘Piercing’; en 2007 va publicar ‘D’estructura circular’. Amb els reculls ‘Putes i consentits. Antologia poètica’ i ‘Tasta’m. 34 poemes inèdits’, va aconseguir el reconeixement de la crítica. L’any 2013 va publicar ‘La duna i la cascada’, el 2015 ‘Nus baixant una escala’, en 2018 ‘Les banyes del croissant’, en 2021 ‘Exercicis d’una mà insomne’ i l’any 2023 ‘Bistecs de pantera’.

‘Piercing’ ▶ Palma: Lleonard Muntaner, 2005 ‘Les banyes del croissant’ ▶Barcelona: Lapislàtzuli, 2023 ‘La duna i la cascada’ ▶ Barcelona: Edicions 62, 2013 ‘Exercicis d’una mà insomne’ ▶ Barcelona: Edicions 62, 2021

En 2007 va participar en el IX Festival de Poesia de la Mediterrània celebrat a Palma i en la X Nit de Poesia a Sant Cugat. El 2008 va participar en el Festival de Poesia d’Oliva ‘Poefesta’ de la Safor i formà part del cicle ‘Veus Paral·leles. De l’Atles a Formentor’. L’any 2015, el grup La Rabera Eclèctica va realitzar una adaptació teatral de l’obra ‘Putes i consentits’. El 2017 va ser l’autora escollida per obrir el primer número de la publicació de foto-poesia Panoptik, on vint-i-un fotògrafs van il·lustrar poemes seus. Va formar part del catàleg ‘Women Writers in Catalan’ (2017) com una de les seixanta escriptores catalanes més representatives de tots els temps. En 2023, va rebre a Palma un homenatge organitzat per l’Obra Cultural Balear amb la col·laboració de l’AELC, PEN Català, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma. És sòcia de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

En 2008 a l’auditori del Diario de Ibiza es va celebrar la trobada de Sopa d’Illetres, amb la participació de n’Antonina Canyelles, el menorquí Josep M. Quintana i l’eivissenc Vicent Tur, acte organitzat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).