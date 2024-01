A l’escola d’adults de Sant Antoni

El perfil de l’alumnat, les seues dificultats, les característiques, l’entorn, els projectes... Són alguns dels detalls que expliquen tres docents del Centre d’Educació per a Persones Adultes (CEPA) de Sant Antoni a un article publicat a la darrera edició de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears.

Més de 700 alumnes de més de quaranta nacionalitats diferents. Aquesta és la realitat del Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA) Sant Antoni. O era, al menys, la del curs passat. Així ho expliquen des de la pròpia escola a l’article ‘CEPA Sant Antoni: Multiculturalitat i integració’, publicat a la darrera edición de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears, editat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Fundació Guillem Cifre de Colonya. Un text que signen Neus Ribas Torres (cap d’estudis del CEPA Sant Antoni des de 2009 i coordinadora de la Comissió de Salut), Antoni Bennàsar Gayà (docent del centre i coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística) i Mariví Mengual Llull (orientadora i coordinadora de la Comissió de Coeducació).

«El repte educacional d’un centre d’adults ubicat en una població d’estacionalitat turística amb una àmplia majoria d’habitants que prové de països i regions d’Espanya molt diferents i treballen, gairebé de manera exclusiva, a l’hostaleria, és ben segur un repte que posseeix moltes vessants, no només acadèmiques sinó també socials, econòmiques i culturals en general», es llegeix a l’article, que inclou un seguit de dades per contextualitzar el centre.

Detalla, per exemple, que el curs passat la mitjada de l’alumnat del centre era de 41 anys i, majoritàriament, femení: «Un 67% són dones i un 33%, homes». «La multiculturalitat és un fet», insisteixen els autors: «Un 47% són de nacionalitat espanyola, encara que no arriben ni a la meitat els nascuts a l’illa d'Eivissa. L’altre 53% prové de 42 països diferents: del Marroc (un 23%), Colòmbia, Veneçuela, Franca, el Regne Unit, Brasil, Alemanya, el Senegal, Pakistan, Itàlia, Ucraïna i els Països Baixos, entre d’altres». Només el 19% dels estudiants matriculats el curs 2022-2023 eren de Sant Antoni, «És un centre que es caracteritza principalment per la seua multiculturalitat, reflex d’una població que, des de fa dècades, té com a única indústria el turisme d’estiu», comenten els autors, que destaquen que «més enllà de la feina a l’aula, pot tenir els seus pilars bàsics en la promoció de la salut, el coneixement del patrimoni històric, natural i cultural i en la coeducació».

Un lloc de pas

Els motius pels que aquestes persones es matricula al centre d’adults de Sant Antoni són ben diversos, segons detallen: «aconseguir el títol de graduat en Educació Secundària; aprendre espanyol i català per tal d’integrar-se a la comunitat i aconseguir més possibilitats laborals; millorar els coneixements d’informàtica, anglès i alemany (en aquests casos, no sempre amb una perspectiva laboral: de fet, són moltes les persones que es matriculen en aquests mòduls per mera curiositat personal o per un desig llargament ajornat que ara poden complir); preparar-se per a l’examen d’accés a cicles de grau superior o per a les proves de competències clau; fer algun curs de formació ocupacional, etc». Per aquest motiu, relaten, per a molts d’ells el centre «es un lloc de pas», un esglaó «per poder accedir després a altres estudis o nivells laborals». Altres, però, hi van «amb l’única finalitat d’adquirir uns coneixements en matèries determinades sense cap mena d’urgència». El que comparteixen gairebé tots, indiquen, és que treballen al sector turístic, «cosa que equival a dir, també, que durant algusn mesos han de compaginar, quan això és possible, aquests estudis amb la seva feina».

Així, afirmen, el centre d’adults de Sant Antoni és un «reflex de la població on està ubicat» i, com a tal, un dels objectius més importants és «establir una comunitat de lligams integradors» més enllà de l’aula, vincles «que poden arribar a ser llargs en el temps» i crear «xarxes de proximitat i confiança».

Per a això, a l’article destaquen tres programes que, durant els darrers anys han anat el desenvolupant. Un dels més importants, el de promoció de lasalut, que desenvolupen des del curs 2014-2015 quan va sorgir el projecte Centres Promotors de Salut, que varen començar fent una enquesta entre els alumnes i que varen ampliar i fins i tot mantenir quan, passada la pandèmia, no hi va haver convocatòria.

‘Llengua i patrimoni’ és l’altre progra,a, que té com a objectiu «acostar l’alumnat a la cultura, les tradicions i al parlar» de l’illa, un projecte que, afirmen ha tengut uns resultats «molt positius i il·lusionadors». «No hi ha millor manera de respectar la cultura d’un poble que conèixer-lo. I això és el que es pot aconseguir si s’aprofiten els sabers i els quefers adquirits pel professorat de l’escola», sentencien abans de detallar el tercer del programa que destaquen a l’article: ‘Cap a la coeducació’, que varen incorporar el curs 2019-2020. «El nostre alumnat és susceptible de patir discriminacions, i sovint n’han viscut», afirmen els docents, que detallen que aquestes són «de caràcter socioeconòmic, per educació o per procedir de societats on les dones es troben en una situació de clara inferioritat i desigualtat respecte als homes». Dins d’aquest projecte tenen el racó de la dona i els blogs ‘Digual a igual’ i ‘Ses nostres dones’. «Tot junt conforma un projecte educatiu que ofereix a centenars d’alumnes de fins a quaranta-dues nacionalitats acollida lingüística, possibilitat de conèixer en profunditat el poble on han vingut a treballar i, en definitiva, diferents formes d’integració», conclouen.