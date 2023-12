Victoria Gaytán, de la moda a la pintura

De la moda a la pintura, aquest és el camí que ha fet Victoria Gaytán, una de les darreres protagonistes del mes de desembre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), que está dedicat a les dones que destaquen a l’art textil. Nascuda a Melilla l’any 1952, va iniciar-se al món de la moda femenina durant els anys 70, que va ser quan va emigrar.

En un primer moment, va treballar a Barcelona. Després va marxar a París i, més tard, a Mèxic, on va viure onze anys. no va ser fins els anys 90 que Gaytán va tornar a Espanya i es va centrar, ja, en la pintura, a la que ha dedicat la meitat de la seua vida per la que va deixar abandonat el món de la moda.

Per la seua feina, l’artista ha viatjat per tot el món, ha vist la vida arreu del planeta, uns coneixements i experiències que li han servit d’inspiració per als seus projectes artístics. Compromesa i solidària, ha col·laborat amb nombroses associacions amb les seues exposicions, com és el cas de Metges Sense Fronteres, Intervida, Intermón, Fundación Vicente Ferrer o la Fundació de Esclerosis Múltiple. De fet, totes les dones que va veure durant aquells viatges varen ser la seua inspiració per a un dels seus darrers projectes ‘Femmes du monde’, consistent en plasmar-les sobre suports textils, uns suports que, segons ella mateixa explica, fan que, de vegades, es distorsionin les figures que dibuixa.