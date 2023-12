Les mascotes de la mar

«Si el bogamarí volem salvar, a la panxa no ha d’acabar». És el reivindicatiu missatge que es pot llegir a la maqueta de ‘Bogamartí’, la mascota que, per a la Setmana del Mar, han dissenyat els alumnes de l’escola Labritja, a Sant Joan. El punxegut eriçó de mar, que descansa sobre l’arena al projecte que han fet els alumnes, els ha valgut, finalment, ser un dels seleccionats per participar en aquesta iniciativa del Club Nàutic de Sant Antoni que enguany compleix 29 edicions.

Els escolars de Sant Joan s’havien quedat a les portes de poder gaudir del premi (canviar, per una setmana, les aules per la mar, l’aire lliure, la platja i les instal·lacions del propi club) tot i tenir els mateixos punts, un total de 31, que els darrers classificats, els escolars de Can Raspalls B. En ‘Bogamartí’ havia quedat l’onzè a la classificació i l’experiència completa, el premi, era només per als deu primers. Però la sort els venia de cara. I és quan els responsables del projecte varen començar a planificar les setmanes en què els guanyadors gaudirien de l’experiència se’n van adonar que podien incloure un grup més. I així els autors de’n ‘Bogamartí’, els onzens classificats, disfrutaran de la setmana completa, informaren dilluns des del Nàutic de Sant Antoni mentre preparaven la mostra amb els projectes presentats per les escoles.

37 projectes de 25 escoles

En total, a les instal·lacions del club es poden veure les 37 mascotes que els escolars d’un total de 25 escoles de l’illa han dissenyat. Des de la guanyadora, ‘Tintorissa’, de l’escola Guillem de Montgrí, que es va fer amb el primer lloc per només un punt, fins als darrers classificats: ‘Caragoleta’, ‘Hippo’, ‘Tortumar’, ‘Sandy’, ‘El peix llanterna’, ‘Ecolluna’, ‘Dracky’ o ‘Plastiquet’. Tots estaran exposats durant un temps perquè tant les famílies com els escolars puguin veure no només la seua obra sinó també la de la resta de participants. Entre els projectes, a més dels classificats (una tintorera, un bogamarí, un parell de llampugues, una vaqueta, un born, un tauró blanc o una tortuga) es poden veure els dissenys inspirats en els animals sobre els que han treballat els alumnes no classificats: crancs, polps, salpes, nacres, marlins, calamars, morenes o caragols. A més, evidentment, de l’omnipresent posidònia.

Els primers en disfrutar de la Setmana del mar seran, precisament, els darrers seleccionats. Es fa així, precisament, per beneficiar els guanyadors, que seran els darrers en navegar per la costa pitiüsa. És a dir, més entrada la primavera, quan es suposa que farà millor temps. El 15 de gener, gairebé acabats de tornar de les vacances de Nadal, els alumnes de Santa Gertrudis B encetaran la Setmana del mar d’enguany. La seua mascota, ‘Dino i la pandiplàcton’ va aconseguir el novè lloc a la classificació feta pels membres del jurat, que varen votar els deu projectes que més els van agradar. Els seguiran, la setmana del 22 de gener, els escolars de Can Raspalls B (‘Physi’) i els alumnes de Labritja, que compartiran setmana. Els guanyadors, els estudiants del Guillem de Montgrí, gaudiran de l’experiència entre el 8 i el 12 d’abril.

Entre mitges, tota la resta de classificats. I els alumnes amb discapacitat, als que els responsables de la Setmana del Mar sempre conviden a passar un dia de navegació i descobrint els secrets de la mar. En concret, enguany han deixat dos espais en la programació per a aquesta iniciativa: del 26 de febrer a l’1 de març i del 25 al 27 de març.

Els missatges dels animalons

Els 26 grups que no han estat entre els més votats pel jurat no es queden sense res. Per a ells, que no podran gaudir de la setmana completa, el club preveu una jornada a la mar. L’objectiu, el mateix: fer que els escolars estimin la mar i tot el que ella implica.

Un objectiu que ja està ben encaminat, segons els missatges que es poden llegir a les maquetes que han presentat els escolars: «El vell marí s’està extingint», diu la foca de Sant Jordi, «si la mar vols cuidar els plàstics has d’evitar», comenta el cranc de Portal Nou, «els animals no són una exposició, tracta’ls com es mereixen», clama la llampuga de Sant Rafel, «si no ets tu, qui? Si no és ara, quan?», espregunta el plàcton de Santa Gertrudis A mentre que els seus companys del grup B demanen, fent un joc de paraules, que no es doni «planton», al medi ambient.