Patricia Boned mira al ‘Sol post’

Patricia Boned havia fantasiejat amb guanyar el Premi Vuit d’Agost. No s’hi havia presentat mai. Aquest any era el primer cop que havia entregat una obra a la convocatòria del Consell d’Eivissa. I sí, havia somiat que guanyava, però no ho veia clar. «Hi ha molts i molt bons artistes a l’illa i, a més, sempre tens aquesta cosa de la síndrome de la impostora, així que m’havia convençut a mi mateixa de que no guanyaria», afirma. Així que quan la consellera de Cultura, Sara Ramón, la va trucar per comunicar-li que havia guanyat, a Boned li va costar una mica acabar de creure-s’ho.

De fet, explica, la idea de presentar-se va sorgir d’un «per què no?» que es va anar creant al seu cap en veure que en els darrers temps està molt activa. Exposicions, col·laboracions, alguns encàrrecs i peticions amb caire solidari... Així que, poc a poc, entre això i el seu voltant —«molta gent confia en mi i que m’anima»— es va anar formant al seu cap aquesta pregunta: «I per què no?». I es va acabar presentant al premi de pintura, aquell que cada any veia que guanyaven altres. La millor de deu El jurat, format per Carles Fabregat Sans, Dieter Sroka i Aida Miró Vicente i presidit per Carles Guasch Guasch varen acordar, en una reunió celebrada el passat 19 de setembre en què varen examinar amb detall les deu obres que s’hi havien presentat, concedir «per unanimitat» el premi a l’obra ‘Sol post’ de l’artista eivissenca. El quadre mostra una dona, vestida de pagesa amb el tradicional mantó daurat i els flocs de colors, els botons, també daurats, als punys de les mànigues i, a la seua esquena, un fons encès. Taronja, torrat, vermell... Els tres intensos colors es mesclen sense saber on comença l’un i acaba l’altre. Un fons que evoca el solpost, que és com l’ha batejat la pintora. Quan es va plantar davant del llenç, d’un metre quadrat, tenia clar que volia fer un homenatge a la dona, a la dona eivissenca, perquè la intenció és que el quadre estàs estretament relacionat amb l’illa. El vestit tradicional té un sentit més enllà de mostrar que es tracta d’una dona pagesa: «M’agrada molt el ball pagès, em captiva. I els vestits que porten. Sempre que els veig em qued embadalida mirant-los». A més, Boned també es confessa «enamorada» de les postes de sol, un moment del dia que volia que quedàs reflectit a l’obra. Una peça amb què, relata, volia representar les acaballes d’un dia de festa: «La dona està ajupida després d’una jornada en què potser hi ha hagut una ballada de pou o una tarda de festeig. És l’última persona que queda i comparteix aquest moment amb l’espectador, a qui mira directament als ulls. Amb aquest esguard fixe és com si li estàs dient ‘només quedam tu i jo’». La pintura sobre el paper El quadre està pintat amb acrílic sobre tela, tot i que, seguint la seua forma de fer, el llenç està cobert amb retalls de diari i papers per donar-li una mica de textura. De fet, si aquest espectador a qui la pagesa de Boned mira de fit a fit s’hi fixa, encara es poden distingir entre els blancs i taronges que omplen la majoria del quadre, algunes de les paraules impresses que la pintura no ha aconseguit amagar del tot. A més, té alguns detalls amb esprai. «Estic provant darrerament amb els aerosols», comenta l’artista, que va fer un taller sobre aquesta tècnica, en la que li gustaria seguir profunditzant, amb Aida Miró. «De moment, seguiré amb la pintura, però és una tècnica que m’agrada molt», apunta. L’obra és quadrada, un format amb què, confessa, s’hi sent «molt còmoda». Algunes de les seues obres són, precisament, de 40x40 o 50x50. Aquesta, però, té el doble de superfície. «M’agrada el format quadrat, vaig tenir una època que pintava obres molt més allargades, però ara m’agrada més el quadrat», comenta Patricia Boned, que aquests dies es prepara per tornar a viatjar a l’Índia, amb una expedició d’artistes de les illes, per ajudar la Fundación Vicente Ferrer: «Pintaré un mural a un hospital de maternitat», detalla Boned, que creu que aquesta pagesa que protagonitza ‘Sol post’ potser l’inici d’una sèrie d’obres dedicades a la dona pagesa.