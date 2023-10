Karlus Ramis, artista de música urbana d'Eivissa: «Vull fer avantguarda tenint presents les meues arrels»

Artista . En Karlus fa música urbana i, encara que no pot parlar d’un entorn marginal que ell, a diferència d’altres artistes d’aquest àmbit, no viu, les seues influències són C. Tangana, Yung Beef o Gloosito. El divendres durà el nom d’Eivissa al Teatre Principal de Palma per la seua nominació a Millor disc de música urbana en els Premis Enderrock de les Illes.

L’artista Carlos Ramis (’Karlus’ de nom artístic), nascut el 1997, és la veu eivissenca dels Premis Enderrock de la Música Balear d’enguany, ja que és un dels nominats a Millor disc de música urbana per ‘Glosada’ (del segell Illa Delirics) en votació popular. Aquest divendres el Teatre Principal de Palma acollirà la festa en què es donaran a conèixer els guanyadors.

Karlus competeix en la categoria esmentada amb Rudymentari (per ‘Rissaga’) i Sacrogermen (’Compromís amb sa banya de cabra’). A banda del fet d’estar fora de la seva illa, a ‘Glosada’ Karlus també parla de la seva vida els últims anys, «sigui sobre relacions amoroses o no», i del camí que ell mateix ha traçat, «sense fer gaire cas a les convencions que s’han de seguir en teoria».

En ‘Karlus’ fa música amb la pretensió d’anar professionalitzant-se?

Faig música urbana en eivissenc. És perquè tal vegada estic avorrit a casa i vull expressar-me. Moltes vegades ho he fet amb fotos, moltes altres escrivint... Ara encara escric, però és per fer música. De petit m’expressava més a través de la pintura. I ara el que toca és la música, però tal vegada dins un any això em cansa i torn a pintar, no ho sé.

Abans de l’entrevista em comentava que la seua nominació en els Enderrock va ser tota una sorpresa.

Sí, totalment. Vaig rebre un missatge d’en Toni [Planells Viñas, més conegut com a Toni Pla], que és qui porta el segell [Illa Delirics] a les Balears, amb una captura de pantalla d’un mail que deia que estava nominat. Aquests premis són una cosa molt seriosa, la veritat és que estic molt content.

Tenc entès que és autodidacta, però que de petit va anar a unes classes de piano.

Va ser a Puig d’en Valls, però poca cosa. Me les he enginyat jo per treure el que vull fer. Ha estat així en totes les expressions artístiques que he tocat fins ara. Venc d’una generació que ha après a través de blogs, de mirar tutorials de YouTube, de tocar programes i veure què en surt, i estic familiaritzat amb els ordinadors i el nou llenguatge que suposen.

Quan va decidir apropar-se a la música?

L’any 2019, quan estava a Madrid i vaig començar a experimentar amb l’aplicació GarageBand.

Creu que la música urbana és el nou punk? És l’estil que ara parla de temes que escandalitzen i que generen rebuig entre les generacions anteriors, que no acaben d’entendre que això sigui música.

Sí. Però és que jo mai em consideraré músic. En tot cas, artista, però no músic. En tot cas, artista, però músic no. Sé la part bàsica de teoria, les notes, els temps... Sobre el que dius de les generacions anteriors, tot depèn del punt de vista amb el que ho tractis...

Em referesc al fet que la música urbana fa ara el paper d’avantguarda.

Jo vull fer aquesta avantguarda, però tenint molt present d’on venc, d’on venim. Per això ‘Glosada’ es diu així. Per això les fotos que vaig emprar en aquest treball musical són en blanc i negre i en una casa pagesa.

No sé si us ho heu trobat, però hi ha qui és escèptic amb això d’innovar amb la cultura popular i la tradició.

Sí, quan vaig treure el remix de ‘Jo tenc una enamorada’, vaig aprofitar per publicar-ho al perfil de mems @eivissx [a Instagram]. I com que a la portada surt jo vestit de pagès amb un estil zombi i cara verda, un parell de persones, sobretot un, varen protestar. Deia que em denunciaria a la federació de ball pagès, si no record malament, i que això són coses que han de respectar-se. No ho faig per ofendre, tot el contrari. Jo not que a la gent li agrada la idea. Són més els que mostren que els agrada que els altres.

He estat escoltant ‘Glosada’ i un dels temes és l’enyorança d’Eivissa. Què és exactament el que troba a faltar quan està fora? Perquè viu la major part del temps a Barcelona.

Estar tranquil a una terrassa, no estar envoltat de ciment, edificis alts, remor, fum i brutor. La claredat de la llum, que es nota molt, tenir la mar tan a prop... A Barcelona la tenc, però no és la d’aquí i, principalment, la meua família. Enyor coses així, normals.

De fet, vostè i en Toni Planells formau el duo Púniks i a la cançó ‘Aire’ parlen precisament d’aquesta calma que aporta Eivissa.

Sí, encara que soc conscient que gairebé tots els joves d’Eivissa hem de sortir fora si volem desenvolupar-nos en l’àmbit laboral i cultural. Quan ets aquí vols estar fora i quan ets fora vols estar a Eivissa. ‘Glosada’ surt de la nostàlgia de no poder estar a l’illa tant de temps com m’agradaria. Tot i que també estim molt Barcelona. És on treball en el meu àmbit professional i la major part del temps soc allà.

A les lletres de ‘Glosada’ pareix que ara es troba en un bon moment, com, per exemple, a ‘Soc un àngel’.

Sí, estic satisfet per les coses més banals i per les més personals. Pel fet que se'm valori bé la meua feina, perquè gràcies a Déu no soc un treballador precari, i també perquè he passat un any de teràpia i ara estic més segur de mi mateix, del que m’agrada i del que no. La veritat és que estic tranquil, tot el que faig és per gust.

Pel que fa a Púniks, teníeu la intenció de fer concert a Eivissa i Barcelona.

Ara [finals de setembre] estam treballant per entregar el primer EP a la discogràfica. I quan surti, sí que ens agradaria presentar-ho amb un concert allí i allà. I jo, personalment, ja estic treballant amb ‘Glosada 2’.

I quines temàtiques trobarem en un cas i l’altre?

En el cas de Púniks, es tracta més aquesta nostàlgia d’estar fora i voler estar aquí a Eivissa i del que ha suposat per naltros estar fora. Perquè en Toni ha tornat a Eivissa i a mi m’agradaria tornar més prompte que tard; i també parla del que significa la mar per naltros, per exemple. Coses molt insulars, amb les que no només un eivissenc es pot sentir identificat. També tenim un tema en què simulam que som dos guerrers que lluitam per defendre unes terres, amb una història una mica de fantasia.

I a ‘Glosada 2’?

En aquest cas hi ha un toc molt més personal. Es parla de relacions que han sortit bé en el passat i les que han sortit malament, relacions amb els meus estimats. Diria que relacions, en general, és el gran tema general de Glosada.