L’art: una eina de llibertat de les dones

L’artista menorquina multidisciplinar Ana Llorens Bagur (Ciutadella, 1986) és la protagonista del mes d’octubre, dedicat a personalitats del món de les arts visuals, del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

Ha treballat diferents àmbits, com la pintura, l’escultura, la performance o el disseny gràfic, entre d’altres. «El meu contingut és normalment diferent. Des de reflexions personals sobre experiències existencials fins a propostes crítiques que intenten evidenciar les conseqüències dels fets socials, polítics i culturals», explica ella mateixa.

Alguna vegada Llorens ha explicat que viu les seues pintures com «un compromís amb la societat», tal com va dir l’any 2021 en declaracions al Museu de Menorca: «Per jo ser dona i artista és ser lliure. Una de les meues màximes és l’expressió i sentir-me lliure per fer allò que jo faig, el que m’agrada. És un acte deliberadament polític, d’alguna manera».

«És clau poder ser lliure amb el que fas i t’agrada, tot i que les dones no ho hem tengut fàcil gairebé mai i moltes vegades patim exclusió, desigualtat..., Crec que precisament poder continuar amb aquesta lluita cap a la llibertat i cap a poder fer allò que un vol, és per jo un compromís amb la societat», va afegir llavors.

A tall d’exemple, la seua pintura ‘L’ocàs i la dona’ representa com a figura central «una dona que porta el seu cap cobert amb una caputxa negre».

La qüestió de la llibertat

«La dona és travessada per un mur infinit color lila i la carta del tarot número XIII és també travessada pel mateix mur (...). El quadre està definit per un marc de color lila i la dona, al centre del quadre, i el seu ventre són travessats pels límits i les fronteres d’una feminitat i tradicions i per la guerra i els conflictes bèl·lics que mai no aturen. En un terreny purament estratègic d’aigua i energies altament necessitades per una Europa cada cop més exigent amb la seva llibertat però alhora més depenent dels seus recursos», explica a la seua web. I és que a l’obra s’hi representen els barrils de petroli, «l’energia per antonomàsia extreta del terreny d’Aràbia Saudí, Iraq, Iran, Síria, Israel, Palestina i més franges orientals».