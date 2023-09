Evelin Stermitz, ciberfeminista del cos

Vídeo art, art amb les noves tecnologies, performance i fotografia. Aquests són els camps en què treballa Evelin Stermitz, una de les protagonistes del mes de setembre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat al vídeo art i l’art digital.

Austríaca nascuda el 1972, va estudiar Pedagogia i Comunicació a la universitat de Klagenfut, al seu país, on també va fer un màster en Filosofia i desenvolupar la seua tesis sobre imatges de dones ballant a les pel·lícules. Amb una beca va anar a treballar a Eslovènia i al 2007 es va graduar en Arts amb una altra tesis sobre el cos de les dones als mitjans de comunicació.

És fundadora del projecte ArtFem.TV i també membre de diverses agrupacions artístiques: l’Associació d’Artistes de Ljubljana, (Eslovènia), FACES: gènere, tecnologia i art i l’Associació d’Artistes de Viena (Àustria). Al llarg de la seua carrera ha participat a un nombre important de projectes individuals i col·lectius, des de collages a obres col·lectives de videoartistes i el projecte 100x100=900, on cent videoartistes intenten explicar tot un segle.

A més, l’any 2006 vacrear una xarxa d’art feminista: World of female avatars, un projecte de ciberfeminisme que busca reflexionar sobre la relació de les dones amb el seu cos a partir de les imatges que elles mateixes enviaven, d’arreu del món, que després emprava per fer collages per crear imatges de nou cossos.