Marta L. Lázaro, la memòria de les àvies

‘Grandma’ és, sense cap dubte, el projecte més conegut de Marta L. Lázaro, una de les protagonistes del mes de setembre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), dedicat al video art. A aquest projecte, lartista, nascuda a Saragossa, recuperava la memòria dels oficis perduts, desenvolupats per les dones a l’àmbit rural, recorda una petita llegenda de la pàgina il·lustrada del mes de setembre.

Nascuda al 82, fa temps ja que es dedica a la creació audiovisual, una faceta en què, lluny de limitar-se a la feina, busca a profundir i explorar totes les possibilitats que aquesta disciplina li ofereix. De fet, no s’ha limitat a treballar com a operadora de càmera sinó que ha explorat altres vessants com la realizació. La seua formació inclouun posgrau d’arxiu a l’Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) de Donostia.

Es pot dir que Marta L. Lázaro s’estableix i és reconeguda definitivament com a artista després de gaudir de la II Residencia Hedy Lamarr, impulsada per la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento i l’ajuntament de Saragossa. La seua feina, els seus projectes, parteixen sempre des de la memòria.