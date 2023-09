Rosa Chacel i el seu ‘Barrio de maravillas’

Rosa Chacel Arimón (Valladolid, 1898 – Madrid, 1994). Filla d’un empleat de ministeris i una mestra, va viure en un ambient familiar amb grans aficions literàries i artístiques. El 1908 la família es va traslladar a Madrid i Chacel viurà a casa de la seua àvia materna, al Barrio de Maravillas (actual barri de Malasaña). Va ingressar a l’Escola de Belles Arts de San Fernando (1915-1918) per estudiar escultura. Allí va coincidir amb l’home que durant la Guerra Civil va salvar els fons del Museu del Prado, Timoteu Pérez Rubio, que anys després va ser el seu marit. Va rebre classes de Ramon del Valle-Inclán a l’assignatura d’Estètica i del pintor Julio Romero de Torres.

La tribuna de l’Ateneo li va brindar la possibilitat de pronunciar el 1921 la seua primera conferència, ‘La mujer i les seues possibilitats’. A París va entrar en contacte amb el surrealisme d’André Breton i, a Roma, amb el futurisme. En aquesta última ciutat va residir amb el seu marit entre 1922 i 1927 i allà Chacel va escriure la seua primera novel·la, ‘Estación, ida y vuelta’. L’any 1933 es va traslladar un temps a Berlín.

El 1936 la Guerra Civil la va portar a exiliar-se a Buenos. El 1940 va fixar la seua residència a Rio de Janeiro. El 1941 va publicar ‘Teresa’. Va traduir entre altres autors a Mallarmé, Camus, sor Juana Inés de la Cruz o Racine. L’any 1945 va publicar ‘Memorias de Leticia Valle’. El 1952, la Sociedad Argentina de Escritores la va premiar amb la Faixa d’Honor, i el 1958 va publicar l’assaig ‘Poesía de la circunstancia’. Cal esmentar el llibre amb tots els seus relats ‘Icada, Nevada, Diada’ (1971) i la novel·la ‘Novelas antes de tiempo’ (1981); els assajos ‘La confesión’ (1971), ‘Saturnal’ (1972) i ‘Los títulos’ (1981); el llibre autobiogràfic ‘Desde el amanecer’ (1972), relatiu als seus primers deu anys; la biografia del seu marit ‘Timoteu Pérez Rubio y sus retratos del jardín’ (1980); el diari personal ‘Alcancía. Ida i Alcancia. Vuelta’ (1982); i una trilogia novel·lesca ‘Escuela de Platón’, centrada en la vida de dues dones, composta per ‘Barrio de Maravillas’ (1976), amb el relat de la seua infància a Madrid fins al 1914, ‘Acrópolis’ (1984), fins a la guerra civil, i ‘Ciencias naturales’ (1988), que transcorre a l’exili. Entre les últimes obres destaquen la recopilació d’articles de crítica literària ‘Rebañaduras’ (1986) i la d’articles publicats entre 1946 i 1985, ‘La lectura es secreto’ (1989), ‘Balaam y otros cuentos’ (1989) i l’antologia ‘Poesia’ (1931-1991), que recull els llibres de versos ‘A la orilla de un pozo’ (1936) i ‘Versos prohibidos’ (1978), així com els poemes publicats a diverses revistes. Entre el 1989 i el 1993 van aparèixer els quatre volums de les seues ‘Obras completas’.

El 1987 li va ser concedit el premi de les Lletres Espanyoles. Va rebre el títol de doctora Honoris Causa per la Universitat de Valladolid (1989) i el Premi Castella i Lleó de les Lletres (1990). L’any 1993 se li va atorgar la Medalla d’Or al Mèrit en Belles Arts. El 2017 dins el programa d’activitats de l’Ajuntament d’Eivissa amb motiu del Dia de la Dona, es va celebrar a la Biblioteca de Can Ventosa la xerrada ‘Las sin sombrero’» on es va reviure, entre d’altres, la figura de Chacel.