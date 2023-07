Isabel Oliver Cuevas i les seues dones

Experimentant amb la pintura figurativa. Aquests varen ser els inicis de la carrera, als anys 70, d’Isabel Oliver Cuevas, una de les protagonistes del mes de juliol del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), que està dedicat al gravat. Va ser a començament d’aquella dècada quan Oliver es va afegir al Equipo Crónica, que portava creat des del 64 i que va perdurar fins el 81. Va estar amb ells quatre anys en què l’artista va col·laborar en la crítica sobre el panorama polític del moment a través de les seues obres.

Al mateix temps, però, Oliver seguia endavant amb la seua tasca individual, centrada en qüestionar el paper de la dona en la societat espanyola, una feina que va plasmar en un seguit de sèries artístiques. Moltes d’aquestes obres representen escenes domèstiques en què l’apariència i la façana sostinguda de la persona estan regides per les normes i comportaments socials de l’època. A finals dels anys 70 és quan torna a la universitat per acabar l’especialitat de Gravat, disciplina de què comença a donar classes abans, fins i tot, de presentar la seua tesi, ‘Las Ilustraciones Contenidas en los Libros Valencianos del siglo XVI, conservados en los fondos de la biblioteca Nicolau Primitiu’.

Centrada en la feina docent, ja com a professora titular de la Universitat Politècnica de València a l’àrea de pintura, no paralitza la seua vessant més artística, amb exposicions, tant individuals com col·lectives, i participant a fires