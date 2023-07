Liliana Porter, pionera del gravat

Pionera del gravat, així defineixen a Liliana Porter (Buenos Aires, 1941) en el calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), que dedica el mes de juliol a les artistes d’aquesta disciplina. Tot i això, Porter s’ha desvetllat des de jove com una artista multidisciplinar. ja que també ha treballat el collage, la fotografia, la pintura, instal·lacions i videoart. El nexe comú de tota la seua obra, independentment de la disciplina, és la construcció de faules visuals que ballen entre l’enigma i la fascinació. Empra per a les seues peces objectes quotidians i miniatures.

LILIANA PORTER Época: 1941 País: Argentina La seua obra s’ha pogut veure a més de 35 països a prop de mig miler d’exposicions, entre elles algunes al MoMa de Nova York o el Paul Getty Museum. Es va formar primer al seu país natal, a l’Escuela Nacional Manuel Belgrano i a la de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón abans de ser alumna del taller de gravat de l’Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova. Va continuar la seua formació a Mèxic, on va estudiar amb el colombià Guillermo Silva Santamaría. Va ser en aquest país on va protagonitzar la seua primera exposició. L’any 1964 va fer un viatge a Nova York, ciutat on resideix des d’aleshores i on va fundar, juntament amb els artistes Ñuis Camnitzer i José Guillermo Castillo el taller de gravat The New York Graphic Workshop.