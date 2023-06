Katharina Cibulka: la cultura que pren partit

Katharina Cibulka és una de les protagonistes del mes de juny del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Nascuda a Àustria, aquesta artista no concep la cultura sense el compromís polític, cosa que demostra en les seues obres. I és que, normalment, sigui en el format que sigui, Cibulka pren partit a favor de causes socials. Així s’explica a la seua web oficial: «El seu enfocament es basa sovint en històries i motius que reflexionen sobre qüestions i demandes socials fonamentals d’una manera personal. Les obres prenen diverses formes en aquesta exploració de les perspectives emancipadores i socials, que van des d’intervencions a l’espai públic fins a obres cinematogràfiques, fotografia, textos o so, passant per accions i performances».

Viu a Innsbruck i treballa entre aquesta ciutat i Viena com a artista, cineasta i fotògrafa. Cibulka, que s’ha format acadèmicament a la capital austríaca i a Nova York, defensa sense ambigüitats el feminisme i la justícia social. Les seues obres han estat presents a exposicions i festivals de cinema de diferents parts del món i també ha rebut guardons per la seua tasca artística, com el Premi d’Art Contemporani de la Província del Tirol (2021) o el premi promocional de la ciutat d’Innsbruck mitjançant fotografia i new media (2012). Durant els darrers anys ha estat demostrant el seu talent en el projecte feminista-activista Solange, en el qual «les seves instal·lacions a gran escala en espais públics qüestionen les estructures de poder actuals de la societat». KATHARINA CIBULKA Época: 1975-actualitat. País: Àustria. Formada a Viena i Nova York, Cibulka reflexiona a les seues obres sobre lluites d’emancipació social, ja sigui en format cinematogràfic, en text, so, fotografia o performance.