Pnitas, traços de feminisme

Qüestionar els cànons de bellessa i el sistema binari. Aquestes són dos dels objectius del treball d’Inma P. Nitas (més coneguda com a pnitas), una de les protagonistes del mes d’abril del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat, aquest mes, a les professionals del món de la il·lustració.

«Recolçada en la complexa genealogia feminista, investiga mitjançant els seus llapis i quaderns sobre la creació d’altres gramàtiques», explica ella mateixa a la seua pàgina web, on es poden veure els seus treballs i on destaca que un dels seus objectius fonamentals és «subratllar la importància de la història silenciada de la teoria i la pràctica feminista».

La seua trajectòria professional la va iniciar amb una exposició a un bar de Barcelona fa una quinzena d’anys. Va ser la primera de totes les que varen venir després: Madrid, Roma, París... Tota superfície serveix a aquesta il·lustradora per desenvolupar la seua feina: des de l’obra pctòrica original, pintura en directe per a esdeveniments, disseny, branding i creacions per a campanyes i actes feministes.

De fet, es defineix com «experta creativa en disseny i execució de campanyes de difussió feminista, esdeveniments feministes i projectes de creació col·lectius». Implicada amb el medi ambient i el comerç just, estan totalment presents al que envolta la seua feina, explica l’artista a la seua pàgina web.