Els preferits dels petits lectors

La resposta quan es pregunta als llibreters si els adolescents llegeixen no pot ser més rotunda: «Sí». El mateix afirma la responsable de la biblioteca municipal d’Eivissa, Fanny Tur, que destaca que, precisament, per atreure cap al món de la lectura els més joves van crear fa un temps el que han batejat com ‘La Mangateca’, una secció «molt grossa» de còmic japonès.

‘Després de desembre, de Joana Marcús. És el llibre que té a les mans una professora d’un institut de l’illa que, dissabte, passeja entre les paradetes del dia de Sant Jordi de Santa Eulària. En llegeix la contraportada, el mira per dins. L’amolla. N’agafa un altre de la misma autora, ‘Abans de desembre. «Hem de demanar que els comprin per a la biblioteca del centre», comenta deixant aquest segon volum sobre la taula de la Llibreria Mediterrània. «Es ven moltíssin», confirma Vicent Marí, llibreter que atèn la paradeta i que, com la gran majoria dels establiments, enguany han apostat fort per al Dia del Llibre per la literatura infantil i juvenil.

«Els adolescents llegeixen molt, la veritat», indica. «Està el factor pantalla, és clar, però llegeixen», apunta el llibreter, que destaca que alguns d’aquests adolescents arriben a la lectra, precisament, per les pantalles. «El fenomen youtuber», justifica. És el cas, per exemple, de la sèrie ‘Los Compas’, que ja té vuit números i que té l’origen en un grup d’streamers. Entre els favorits dels lectors preadolescents estan tambe els llibres de ‘Los futbolísimos’, de Roberto Santiago, un prolífic autor de literatura juvenil que té també altres sèries d’èxit. El llistat de les lectures preferides pels boixos d’entre 7 i 10 anys la completen ‘Diari del Greg’ i les diferents aventures protagonitzades per Anna Kadabra. «Ara han començat una altra sèrie en què el protagonista és masculí: Marcus Pocus», indica el llibreter, que recorda les seues lectures preferides de la infància i l’adolescència: «De petit em tirava molt tot el que es publicava de ‘Bola de drac’ i també els còmics d’Astèrix. Els tenc tots. I a l’adolescència vaig disfrutar molt ‘Mecanoscrit del segon origen’ (Manuel de Pedrolo) i també ‘Mathilda’, de Roal Dahl».

De Wattpad al paper

«Llegeixen. La resposta és que sí, rotundament. Els adolescents llegeixen, Moltíssim», respon, gairebé sense pensar ni un segon, Jean Pierre Quiroz, de la llibreria Hipérbole. De fet, per a ell, la mostra més clara de què la realitat, per molt que es digui, és aquesta es l’aposta que estan fent les editorials per la literatura juvenil, iniciant sèries, promocionant autors que escriuen clarament per a aquest sector i, fins i tot, endinsant-se en formats nous.

És, per exemple, explica, el que ha fet el fortíssim segell Penguin amb la plataforma online de lectura Wattpad. «Era on els adolescents pujaven les seues històries, els seus escrits, i Penguin s’hi ha associat», comenta el llibreter, que detalla que els adolescents, com a lectors, trien clarament dos gèneres: novel·la romàntica i novel·la de fantasia. «Això quan no trien títols que són una mescla dels dos», reflexiona Quiroz que dins de les històries d’amor destaca que són diferents a les que podia trobar ell en la seua adolescència. «I això que només tenc 25 anys», matitza. «Aquestes novel·les ja no expliquen només les típicoes històries d’amor entre un al·lot i una al·lota sinó que les protagonitzen també parelles homosexuals tan masculines com femenines. «Ës curiós perquè tot ha canviat molt ràpid en la literatura juvenil», indica el llibreter, que confirma que una de les autores preferides pels adolescents d’Ibiza és Joana Marcús. mallorquina, de només 22 anys i que ha passat al paper, precisament, després de començar a compartir els seus textos a Wattpad, plataforma on es va iniciar amb només tretze anys.

Quan recorda les seues lectures de joventut, el primer títol que li ve al cap a Jean Pierre Quiroz és ‘Els avantatges de ser un marginat’, d’Steven Chbosky. «Em va marcar molt quan tenia quinze o setze anys. I és un llibre que encara ara es segueix venent de forma regular a la llibreria», explica el llibreter que es pregunta si les lectures obligatòries que tenen els adolescents als instituts els allunya de la lectura més que atracar-los. «És una cos auqe veim a la llibreria. Hi ha clàssic meravellosos, com ‘El lazarillo de Tormes’, però el que ens hem de preguntar és si és la lectura més adequada per a un adolescent. Potser els falten tres o quatre anys per poder disfrutar-la i apreciar-la. Potser és més adequat ‘El guardià en el camp de sègol (J. D. Salinger)», reflexiona el llibreter. Per sort, assegura, també hi ha professors que en són conscients i que busquen lectures que no els desmotivin per seguir llegint. De vegades no sols cerquen aquests títols sinó que els donen tota la llibertat per a què siguin els propis escolars qui trïin les seues lectures.

Manga a la biblioteca

«Llegeixen. Ens agradaria que les xifres fossin més altes, però llegeixen», respon Fanny Tur, responsable de l’Arxiu Municipal d’Eivissa i la biblioteca de Can Ventosa, que té, específicament per a ells, una secció «molt grossa» de llibres il·lustrats i manga. «Hi ha gent detractora d’aquests llibres perquè diuen que són violents, però naltros a la biblioteca no en portam cap que inciti a la violència o que sigui sexista», recalca Tur sobre l’espai que han batejat com «La Mangateca». Tur defensa que els llibres il·lustrats i el còmic japonès és una forma «fantàstica i molt potent» d’atreure els joves cap a la lectura i, especialment, cap a la lectura en català.

«Fa poc la direcció general de Política Lingüística ens va explicar unes activitats relacionades amb aquests títols per potenciar la lectura. Vaig fer unes fotos i els hi vaig enviar perquè veiessin que aquí ja ho estàvem fent», recorda Fanny Tur, que destaca que aquesta Mangateca és possible perquè tenen entre les bibliotecàries una, Estefanía, «que és una apassionada i en sap molt». Així, cada cop que ella els avisa que en sortirà un que recomana en català, l’encarreguen. Aquests títols, insisteix la responsable de l’Arxiu, poden ser la porta d’entrada de molts adolescents a l’hàbit de la lectura. «Potser molts es queden en això, en el manga, pero molts també passen després a llegir altres coses», indica Tur, que insisteix en què el que els preocupa és que els boixos i boixes vagin acostumant-se a tenir un llibre entre les mans.

Aquesta afició dels menors per la lectura, explica, es va poder palpar el diumenge a la celebració del Dia del Llibre a s’Alamera. «En ser diumenge, venien en família. Vaig veure molts boixos i molta gent jove. Les parades estaven plenes de llibres per a ells i, en venir en família tots en volien més d’un. Els mostradors de les llibreries eren com aparadors de llaminadures», afirma.