Història de la segona vida d’un llibre

Al voltant de seixanta pàgines més amb explicacions que els no iniciats en la cultura eivissenca necessiten per entendre la història. És el que inclou la nova «versió» de ‘D’Eivissa a Cienfuegos’, de l’escriptor Joan Cardona, publicada en castellà. Una nova vida per a aquesta història que explica l’existència de Catalina Serra, nascuda a Sant Antoni a finals del segle XIX i que va passar els dies esperant el seu marit, emigrat a Cuba.

«Som incapaç de rellegir els meus textes sense treure una línia i afegir-ne quatre», confessa Joan Cardona Torres, escriptor, quan se li pregunta per la traducció de la seua darrera novel·la, ‘D’Eivissa a Cienfuegos’, que no és només una traducció sinó una versió prou ampliada del texte original. L’editorial Balàfia va publicar el llibre en octubre de 2021 i fa només unes setmanes que ha editat l’edició en castellà, ‘De Ibiza a Cienfuegos’, que ja s’ha presentat i al que, per diferenciar-la de l’original, li han canviat també la portada.

«L’havia escrit en català, llengua en què el meu discurs flueix amb certa comoditat. Vull dir, que més bé o més malament, em reconec en la forma d’expressar-me», explica Joan Cardona, més conegut com Joan des Pou, que creu que un dels motius pels que la seua editora, Neus Escandell, va decidir publicar una edició en castellà va ser per la rebuda que va tenir el llibre: «Crec que no va tenir mala acceptació, segons els molts comentaris positius que he anat rebent. Tot i que sé que qui té males coses a dir, acostuma a guardar-se’ls!». El llibre explica la història de Catalina Serra, una dona nascuda a finals del segle XIX i que es passa la vida esperant que el seu home, Joan, torni de Cuba, on emigra poc després de casar-se. Una vida condemnada a l’espera durant la que assisteix als grans canvis i aconteixements del segle XX.

Embarcats en aquesta iniciativa, en un primer moment va ser el propi autor, que ha set professor de Llengua i Literatura Castellana, qui la va traduir. «Però, en llegir-me, em costava reconèixer-me», explica. Així que, després d’haver fet la feina, va optar per demanar-li a un expert: «Tenc la sort de tenir bons amics, entre ells el filòleg i professor de traducció de la Universitat Pompeu Fabra Jesús Alegría, a qui li havia agradat la meua obra i que es va oferir a refer, paraula per paraula, tot el meu text». A l’hora de posar-se a fer feina es varen entendre «de meravella» i en un parell (pagès) de mesos va estar llesta la versió en castellà: «Un cop acabats tots i cadascun dels 46 capítols, jo llegia amb fluidesa a Joan Cardona i el reconeixia com si estàs davant d’un mirall que, senzillament, canviava el color del cristall».

Quan parla de ‘De Ibiza a Cienfuegos’, Joan Cardona sempre s’hi refereix com a «versió», mai com a «traducció». I és que el llibre que s’acaba de publicar en castellà té una seixantena de pàgines més que l’edició original en català. Això, reflexiona l’escriptor, té una explicació: el públic potencial no és el mateix.

Els lectors i la salsa de Nadal

«En la meua versió catalana, era conscient que els lectors d’Andorra a Novelda, si es trobaven amb alguna dada o algun aspecte desconegut, podien recòrrer a eines per comprendre el text. Però pensant en un hipotètic lector de Buenos Aires o Pamplona sabia que havia d’atansar-li els elements de la nostra cultura de la nostra idiosincràsia», explica Cardona que, posa un exemple ben eivissenc, la salsa de Nadal: «Si algú desconeix què és i busca la veu ‘salsa’ del Diccionari Català-Valencià-Balear trobarà la nostra salsa definida al detall, pràcticament amb la recepta completa. Un lector de Sevilla, en canvi, difícilment podrà imaginar la importància que té per als eivissencs la salsa de Nadal en llegir la definició de salsa a qualsevol diccionari».

Cardona tenia l’opció de les notes a peu de pàgina, però reconeix que, com a lector, és una cosa que «sempre» li resulta incòmoda. Especialment en una novel·la. Així que va optar per explicar ell mateix, dins del text del llibre tota la profunditat que té la salsa de Nadal dins de la cultura de l’illa. «Quan el lector es troba amb ella en els darrers capítols de l’edició en castellà haurà rebut prou informació com per valorar-la, amb tot el seu pes i tota la intenció», afirma. I aquest és només un exemple. Però aquestes explicacions no són l’únic que justifica aquestes al voltant de seixanta pàgines més. L’autor assegura que «alguns lectors» li havien manifestat que ‘D’Eivissa a Cienfuegos’ era «una bona eina per introduir la gent que el llegeixi en l’Eivissa del segle XX». Algú també li va comentar «irònicament» que hi ha turistes als qui els agrada llegir sobre el lloc que estan visitant «i que alguns dels esdeveniments locals citats breument a la novel·la en pensar que el gruix dels lectors els coneixien» s’han detallat de forma més ampla a la nova versió en castellà. L’autor, a més, confessa que els personatges de la novel·la «vistos des d’un altre prisma mostraven llums i ombres». «Una de les preguntes habituals sobre el llibre és sobre la part de fantasia i la part de realitat que hi ha als personatges. N’hi ha que, òbviament, són fruit de la meua observació i coneixement, però també n’hi ha d’altres creats completament per mi. Potser els que tenen més bon fons són els que surten de la meua imaginació mentre que els més dolents són el que estan agafats de la realitat», explica l’autor, que considera que la realitat «pot ser molt cruel». Cardona està convençut, de fet, que no hauria estat capaç d’imaginar-se, de donar forma, «a situacions tan vils com algunes que, potser amb una mica d’exageració, apareixen a ‘D’Eivissa a Cienfuegos’».

Cardona aprofita aquesta segona vida de la seua novel·la per insistir en què, tot i el títol, el seu no és un llibre sobre emigració d’eivissencs ni tampoc de viatges. «És un llibre que, entre altres consideracions, té presents les dones que pateixen i esperen, o desesperen, a la seua terra mentre els seus familiars busquen una altra vida a llocs ben allunyats», detalla. «És un llibre en què una dona va gestant i se li va enquistant un caràcter agre quan, un dia rere un altre ho veu tot i veu tothom en la seua contra», indica abans de destacar que una de les imatges més importants de la novel·la, Catalina mirant la vida passar des del balcó de la seua casa de Sant Antoni és clau: «La seua mirada des de la terrassa que dona a la badia de Sant Antoni percep com un poble que era una perla es destrueix i s’entrega a un turisme vulgar».

Des de la publicació del llibre, a finals de 2021, molts de lectors, a trobades que ha fet, li han explicat «experiències de familiars» semblants a la dels seus protagonistes. «Amb elles podria escriure un llibre possiblement més extens que aquest», avança, misteriós.