Rap i gènere al Torres de Balàfia

«Tots i totes junts en unitat, volem aconseguir la igualtat, i un món on tothom mereix l’equitat, en conjunt, cream diversitat! Podem trencar el nostre rol, en això tots i totes podem participar, així podem transformar el món, Per tenir la llibertat, d’imaginar!”. Aquestes són dos de les estrofes del rap que els alumnes de l’escola Torres de Balàfia estrenaren el passat 8 de Març, Dia de la Dona. Un projecte que van iniciar el passat mes de gener i en el que han participat els alumnes de segon i tercer cicle d’Educació Primària, explica Inés Clapés, més coneguda com Nines, educadora, artista i, juntament amb Pablo Mastrobuono ‘Emar’ (artista i promotor cultural), dinamitzadora del projecte batiat com ‘Rap i Gènere’, dissenyat per Sight Colectivo i Nexes. «És una iniciativa emmarcada dins el programa d’accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius», apunta Nines.

