Mónica García del Pino, la dama de la ceràmica

Herència familiar. D’aquí ve l’art de Mónica García del Pino, una de les protagonistes del mes de març, dedicat a les artistes visuals del món de la ceràmica, del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Com no podia ser d’una altra manera, dedicant-se al que es dedica, l’artista va néixer a Talavera de la Reina, on té la seua pròpia empresa: Cerámicas San Ginés.

Relacionadas Els volums de María Oriza Pérez