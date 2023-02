Annie Ernaux, la darrera premi Nobel

Annie Thérèse Blanche Duchesne (1940), coneguda com Annie Ernaux, va néixer a Lillebonne, França i va créixer a Yvetot (Normandia), on els seus pares tenien una cafeteria-botiga d’ultramarins, escenari d’una de les seues novel·les autobiogràfiques, ‘La vergüenza’. Llicenciada en filologia, va estudiar literatura moderna francesa a la Universitat de Rouen i a la de Bordeus.

La seua primera novel·la publicada va ser ‘Les Armoires Vides’ (1974), editada en castellà l’any 2022 (’Los armarios vacios’). Però va decidir canviar al relat autobiogràfic, ja que li permetia explicar millor les situacions de la seua infantesa i vida. El seu primer gran èxit li va arribar el 1984 en resultar guanyadora del Premi Renaudot, un dels premis literaris francesos més importants, amb la seua obra ‘La Place’, editada en castellà en 2002 (’El lugar’). En aquest llibre parla sobre l’ascens social dels seus pares.

Als anys 70 es va dedicar a la docència. Va treballar a l’escola secundària Lycée de Bonneville i a la Universitat Évire. Va treballar 23 anys al Centre National d’Enseignement à Distancia (Centre d’Educació a Distància). Es va retirar a l’any 2000.

L’any 2008 va rebre el Premi Marguerite Duras i el Premi François Mauriac d’Aquitània per ‘Els anys’. Aquest mateix any va rebre el Premi de la Llengua Francesa, pel conjunt de la seua obra.

L’escriptura d’Ernaux és intimista i autobiogràfica. A molts dels seus llibres compta des de l’experiència moments i situacions per les quals va travessar ella o algú proper. Podem veure una mica de la seua feina d’au pair a Londres, l’avortament pel que va passar, la situació econòmica dels pares, etc. Una de les seues obres més destacades és ‘L’esdeveniment’. Aquesta novel·la tracta sobre Annie i es desenvolupa durant el 1963, mentre cursa els seus estudis a la Universitat de Rouen. Descriu que està embarassada, sap que no vol ser mare i s’ha d’enfrontar al desemparament i la discriminació per part d’una societat que li dona l’esquena. El 2021 va sortir la pel·lícula ‘L’Esdeveniment’, inspirada en aquesta novel·la autobiogràfica.

El 2003 el municipi francès de Saint-Leu-la-Fôret, va crear un premi literari amb el nom de Annie Ernaux. En 2017 va rebre el Premi Marguerite Yourcenar pel conjunt de la seua obra i en 2019 el Premi de l’Acadèmia de Berlín. El 2022, va rebre el Premi Nobel de Literatura «pel coratge i l’agudesa clínica amb què descobreix les arrels, els estranyaments i les traves col·lectives de la memòria personal».