Louise Bourgeois, la Dona Aranya

La Dona Aranya. Així va ser coneguda, al món de l’art, la francesa nacionalitzada als Estats Units Louise Bourgeois, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), dedicat enguany a les arts visuals. Bourgeois és la primera protagonista del mes de febrer, que es centra en les escultores.

En realitat, va començar a estudiat Matemàtiques, estudis que va abandonar amb poc més de vint anys, en morir la seua mare, per dedicar-se a l’art. Es va pagar les classes de pintura fent de traductora dels propis professors i va ser un d’ells qui li va dir que, en realitat, ella no era pintora sinó escultora. Es vba graduar a la Sorbona, va descobrir que el seu impuls creatiu eren els traumes de la seua infància i, en casar-se, va emigrar a Estats Units.

Va començar fent les seues obres amb materials portats per l’oceà a la platja. Es va integrar en el grup American Abstract Artists Group i va seguir investigant materials i inspiracions. El tema de l’obra de Bourgeois, que va exercir com a professora, va ser sempre la dona. De fet, es va integrar en el grup feminista The Fight Censorship Group. Un moviment que va inspirar les seues obres, que a partir dels anys 80 es va tornar molt més transgressora. Les seues escultures sobre aranyes són l’origen del seu mot.