Ángeles Santos Torroella, sel surrealisme al postimpressionisme

Va pagar un preu molt alt per desafiar els convencionalismes de la seua època. És la frase amb què el calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES) descriu Ángeles Santos Torroella, una de les tres protagonistes del mes de gener, dedicat, dins del món de les arts visuals, a les pintores. Nascuda a Girona, per la feina del seu pare va viure, ja de ben petita, a nombrosos llocs de la geografia espanyola. Era només una boixa quan, a l’escola, va guanyar premis de dibuix. Una de les monges va recomanar a la família que Ángeles rebés classes de pintura, el que va començar a fer poc després, instal·lats ja a Valladolid. Amb només 18 anys, i després de pintar la seua família, va crear ‘Un mundo’, un oli que és la seua obra més coneguda i que s’exposa al Reina Sofía. Es va exposar originalment al Salón de Otoño l’any 1929, on va rebre elogis de tots els intel·lectuals de l’època, que la varen situar entre l’expressionisme i el surrealisme.

Relacionadas Maruja Mallo i la seua pintura surrealista