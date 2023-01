Remedios Varo, la surrealista de l’alquímia

Qualsevol que hagi vist un quadre de Remedios Varo en reconeixerà un altre allà on sigui. Els colors, els traços, els temes... Aquesta catalana, nascuda com a María de los Remedios Alicia Rodriga Varo y Uranga, és una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat enguany a les arts visuals.

Varo va mostrar ja de ben petita interès per la pintura i amb 15 anys va començar a estudiar a l’Academia de San Fernando, on va ser una de les primeres dones. Durant els anys 30 va viure a Barcelona, on va formar part del grup surrealista català Logicofobista.

Durant la Guerra Civil es va posicionar amb el bàndol republicà i l’any 37 va fugir a París, on va conèixer personatges com Joan Miró, André Breton o Max Ernst. D’allà també va escapar després de la invasió nazi i després de sortir de la presó, un episodi de la seuua vida del que no va voler parlar mai. Va estar a Vichy i a Marsella mentre esperava el visat. Primer va anar a Marroc, on només va estar un mes abans de partir cap a Mèxic, on un any abans, al 1940, un dels seus quadres ja s’havia pogut veure a una exposició internacional. Durant deu anys, Remedios Varo va realitzar diferents treballs artesanals, de decoració i publicitat, entre els que destaca una col·laboració amb Marc Chagall. De Mèxic va passar a Veneçuela, on va treballar com a il·lustradora entomològica fins que va tornar a Mèxic, al 49, pocs anys abans de començar a dedicar-se per complet a la pintura. Al 55 va protagonitzar la seua primera exposició en solitari. En les seues obres destaca el misticisme que va envoltar sempre l’artista. També el psicoanàlisi i l’alquímia, dos temes que la interessaven profundament.

No va aconseguir viure de la seua pintura fins el final de la seua vida, per això la major part del temps va combinar els quadres amb la il·lustració publicitària, els decorats i el disseny de vestuari. Remedios Varo va morir l’any 63 a Mèxic, d’un infart de miocardi.