Katherine Mansfield, somiant amb Nova Zelanda

Katherine Mansfield va néixer en 1888 a Wellington, Nova Zelanda. El seu nom real era Kathleen Beauchamp. Filla d’un banquer, el 1893 la família es va traslladar a Karori, on va passar els millors anys de la seua infantesa. Alguns records d’aquesta època van inspirar la seua narració ‘Preludi’. El 1903 viatjà a Anglaterra amb les seues germanes per acabar els estudis. Entre 1903 i 1906 va viatjar per Europa i el 1906, acabats els estudis, va tornar a Nova Zelanda i va començar a escriure relats. Signava les seues històries com a K. Mansfield. Aviat es va cansar de l’estil de vida provincià i de la seua família i als 19 anys va tornar a Anglaterra. En els seus diaris expressa el desdeny, però també l’admiració i l’enyorança que va sentir sempre per Nova Zelanda, pàtria a la qual no va tornar a causa de la seua salut.

KATHERINE MANSFIELD ‘Felicitat’ ▶ Traducció de marta pera cucurell. arcelona: columna, 2001. ‘En una pensió alemanya’ ▶ Traducció d’Anna llisteri. barcelona: l’avenç, 2011. ‘Un home casat i altres crueltats’ ▶ Traducció i pròleg d’Helena Valentí. barcelona: laertes, 1984. A Londres va fer una vida bohèmia. Durant el primer any només va escriure un conte i un poema i més d’una dotzena d’articles per a la revista socialista New Age. L’any 1914 va viatjar a París, esperant que el canvi d’escenari seria estimulant per a la seua escriptura. Només va escriure un relat durant la seua estada. Va tenir un breu afer amb l’escriptor francès Francis Carco. El 1916 va començar el seu període d’escriptura més prolífic. Va publicar uns quants contes a New Age i va mantenir una fluida correspondència amb Virginia Wolf on parlaven sobre el seu ofici. El desembre de 1917 li van diagnosticar tuberculosi i va passar els últims anys de la seua vida buscant maneres no ortodoxes de curar-se. El 1918 va publicar ‘Bliss’ (Felicitat), el conte que va donar nom al seu segon llibre, que va sortir el 1920. El seu darrer marit, Murry, va ser l’editor d’Athenaeum, revista per a la qual Mansfield va escriure més de cent ressenyes de llibres, recollides pòstumament a ‘Novels and Novelists’. Els seus últims anys va ser una escriptora prolífica. El 1922 va publicar ‘Festa en el jardí i altres contes’. Després de la seua mort a Fontainebleau (França) en gener de 1923 amb només 34 anys, Murry es va dedicar a editar i publicar gran part de la seua obra inèdita en dos volums de contes: ‘Un niu de tórtores’ el 1923 i ‘Una mica infantil’ el 1924, a més d’un volum de poemes, reculls de cartes i dels seus diaris. El 1945 es va publicar l’edició completa dels seus contes, que rebé grans lloances per part dels crítics.