P. D. James, la dama del misteri

Filla d’un funcionari, Phyllis Dorothy James, més coneguda com a P. D. James (Oxford, Regne Unit, 1920 – 2014) va créixer a la ciutat universitària de Cambridge. A causa de les dificultats econòmiques familiars va haver d’interrompre els seus estudis als 16 anys i a partir de llavors va treballar de manera autodidacte.

El 1941 es va casar amb un estudiant de medicina que va tornar de la guerra mentalment trasbalsat i va passar gran part de la seua vida a hospitals psiquiàtrics. Per tirar endavant la família, va treballar a l’administració d’un hospital. Després de la mort del seu marit el 1964, va treballar al Departament de Crims del Ministeri d’Afers Estrangers d’Anglaterra. Aquesta experiència li va servir com a base per a la seua activitat d’escriptora, que va iniciar ja en la maduresa amb novel·les policíaques on destacava el domini del detall i la perfecta caracterització dels personatges.

La seua primera novel·la ‘Cover her face’, es va publicar el 1962, i ja apareix per primera vegada el policia Adam Dalgleish, el seu personatge més conegut. Aquesta va ser la primera d’una sèrie de novel·les policíaques de gran èxit.

PHYLLIS DOROTHY JAMES ‘Mortaja para un ruiseñor’ ▶barcelona: círculo de lectores, 1988 ‘Sang innocent’ ▶barcelona: columna, 1989 ‘Intrigues i desitjos’ ▶barcelona: edicions 62, 2001 ‘A gust amb la mort’ ▶barcelona: edicions 62, 2001 ‘Sabor a muerte’ ▶barcelona: ediciones b, 2011

Va ser també la creadora del personatge de Cordelia Gray, investigadora privada que apareix a les novel·les ‘An Unsuitable Job for a Woman’ (1972) o a ‘The Skull Beneath the Skin’ (1982). Algunes de les seues novel·les van ser adaptades per a la televisió. La seua novel·la ‘Fills dels homes’, una incursió al camp de la ciència ficció, va ser portada al cinema.

El 1983 va rebre l’Ordre de l’Imperi Britànic. Com a reconeixement pel seu treball a l’ensenyament a la Facultat de Belles Arts, la Societat d’Autors i la British Broadcasting Corporation (BBC), de la qual va ser directora, li va ser concedit el 1991 un títol nobiliari. Va ser ascendida a la Cambra dels Lords com a Baronessa James de Holland Park. El 1999 va aparèixer el seu llibre de memòries ‘Time to Be in Earnest: A Fragment of Autobiography’.

P.D. James va ser membre d’honor a l’International Crime Writing Hall of Fame i va rebre guardons com el Diamond Dagger i el Grand Master A. L’any 2008 la ciutat de Barcelona li va atorgar el premi Pepe Carvalho.

Moltes de les seues obres han estat portades al cinema o a la televisió (destaquen les realitzades per la cadena britànica BBC).

En 2006 una adaptació cinematogràfica de ‘The Children of Men’ dirigida per el mexicà Alfonso Cuarón i protagonitzada per Clive Owen, Julianne Moore i Michael Caine, va tenir dues nominacions als premis Óscar.