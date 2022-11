La fiscal del masclisme al cinema i la televisió

Pilar Aguilar Carrasco va néixer a Siles, Jaén, l’any 1946. Des de ben petita, ha explicat en diverses ocasions, va sentir la necessitat d’escapar del que en aquella època es manifestava com a destí inevitable d’una boixa de poble en una país dessolat per la Guerra Civil.

Va aprendre a llegir i escriure a casa d’una tieta, a Madrid, i va quedar absolutament enamorada de l’univers infinit que li oferien els llibres. Anys més tard, es va traslladar a França, a casa d’un altre tiet, que li va descobrir la passió per la cultura i la possibilitat de sentir-se lliure tot i ser una dona, quelcom que a l’Espanya feixista era absolutament impensable.

Anys més tard va tornar a casa seua i va decidir estudiar ja que va veure que l’única manera d’escapar del destí que tenia escrit a Espanya era la formació. L’any 1972 es va llicenciar en Filologia Moderna a Sevilla i va aprofitar l’etapa universitària per involucrar-se en la lluita antifranquista, la defensa de la democràcia i la revolució comunista.

El seu activisme la va portar a la presó, però, finalment, es va exiliar a França i, l’any 1975 es va llicenciar en Ciències de l’Educació a París, on es va especialitzar en Sociologia de l’Educació. Un any més tard, al 1976, aprofitant la Llei d’Amnistia aprovada pel Govern, va poder tornar a Espanya.

PILAR AGUILAR Época: 1946 País: Espanya Assagista, investigadora, professora, escriptora i crítica de cinema i televisió molt compromesa amb el moviment feminista del segle present.

Per a ella, com per a moltes altres persones activistes, la fi del franquisme i l’inici de la transició va suposar una victòria, però també una derrota, perquè van veure com els seus ideals polítics es convertien en una utopia.

Un temps més tard, va decidir tornar a París i estudiar Ciències Cinematogràfiques i Audiovisuals i, durant la dècada dels 90 va començar a escriure articles i llibres on analitzava diversos relats audiovisuals que, segons ella, no s’ajustaven a la realitat.

Es va especialitzar en analitzar el paper dels hómens i les dones en les ficcions, on gairebé sempre les figures masculines protagonitzaven els relats. Aguilar es va adonar que els hómens sempre eren aquells que vivien aventures de tota mena mentre que, les dones, només servien per acompanyar-los o esperar-los. És per això que aquesta crítica ha dedicat bona part de la seua vida a mostrar, encara a dia d’avui, totes aquestes situacions.

L’any 2014 va escriure la seua primera novel·la i, l’any 2021, va ser escollida com a presidenta del partit polític Feministes al Congres, formació presentada oficialment el 18 de gener de 2022 a l’Ateneu de Madrid.