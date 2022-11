La cosmètica eivissenca té premi

Melania García té 35 anys, és de Sant Antoni i, des de fa unes setmanes, el seu projecte Mel Ibiza, basat en la elaboració de cosmètica natural fabricada en un laboratori d’Eivissa, s’ha convertit en el millor projecte emprenedor de l’illa segons la darrera edició d’Ingenión, el format que l’Ajuntament de Santa Eulària impulsa per promoure i incentivar diverses iniciatives empresarials.

«I el projecte guanyador del primer premi d’aquesta edició d’Ingenión, valorat amb 3.000 euros i 18 mesos d’assessorament empresarial és per... Mel Ibiza!», va cridar Miguel Tur, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Santa Eulària just abans que Melania García pujàs a l’escenari de l’auditori del Centre Cultural de Jesús a recollir el diploma que l’acredita com a millor emprenedora de l’illa.

Mel Ibiza és un projecte de cosmètica natural que s’elabora, generalment, fent servir la matèria prima que proporciona l’illa en un laboratori de Sant Antoni. Tot i que només fa un any que Melania García es va atrevir a arrencar l’empresa, a dia d’avui, Mel Ibiza ja compta amb diversos sabons de cos, una crema, un tònic facial i, fins i tot, un repel·lent de mosquits. Tot són productes que la pròpia emprenedora necessita en el seu dia a dia per cuidar la seua pell atòpica.

«La veritat és que el projecte va néixer per cobrir una necessitat. De fet, una necessitat meva, ja que després d’haver provat gairebé totes les cremes del mercat, vaig veure que la meua pell no millorava fins que, un dia, vaig comprar un sabó natural i, per primer cop en molts anys, vaig veure que, aquella volta sí, la meva pell deixava d’estar seca, vermella i amb ferides. Va ser aleshores quan vaig començar a interessar-me pel món dels sabons naturals», explica García, que ha compartit la frustració que li generava veure que res podia calmar les picors que sentia amb la seua mare, la persona que, a més a més, li va ensenyar a fer els primers sabons naturals i la va encoratjar a formar-se i crear el que avui ja és un èxit: Mel Ibiza.

Crear una empresa de cosmètica no és gens fàcil, calen un munt de papers, compromisos i gestions burocràtiques, però res va impedir que aquesta jóven de Sant Antoni portàs endavant una idea que sabia que podia funcionar.

«Em vaig haver de formar molt i, malauradament, de forma autodidacta ja que totes les gestories i assessories em deien que havia de parlar amb l’Agència Espanyola del Medicament, que és l’organisme que regula la fabricació de cosmètica, com si fos fàcil arribar a aquest estament, però a poc a poc vaig anar aprenent i, a dia d’avui, ja tenc tots els papers que necessito per produir i vendre els meus productes i em prenc molt seriosament complir escrupolosament amb tota la normativa», comenta García, que, a banda de formar-se en burocràcia, també ha fet tota mena de cursos de formulació i fabricació per no haver de delegar cap part del procés que porta a terme en un petit laboratori d’Ibiza, l’únic de l’illa que elabora cosmètica.

«M’agrada explicar que fabric tots els productes amb materials que proporciona l’illa i que els elabor en un laboratori d’aquí perquè trob que és important treballar a nivell local, amb productes de proximitat i amb comerços de tota la vida perquè, a vegades, el recurs fàcil és comprar fora o elaborar fora, però jo sempre he tengut clar que volia mirar de no haver de sortir massa d’Ibiza per fer els meus productes i, ara mateix, l’única cosa que compr fora de l’illa és l’oli essencial, però el compr a la península, el més a prop que puc», explica.

Ara mateix Melania Garcia no té una botiga ni una pàgina web on poder vendre els seus sabons. Comercialitza tots els seus productes a través de botigues de cosmètica especialitzades d’Ibiza i Formentera i aprofita totes les fires que es fan a les Pitiusas per promocionar i vendre, de forma presencial, tant els sabons com les cremes o els tònics facials, entre d’altres. És conscient que haver guanyat el primer premi d’Ingenión li ha obert moltes portes. Molta gent ha descobert el projecte a través d’aquest concurs i de seguida ho ha notat. «Des que vaig guanyar el premi he crescut a les xarxes socials i molta gent m’ha preguntat on es poden comprar els sabons, estic molt contenta, la veritat», explica.

D’altra banda, García reconeix que mai s’hauria presentat a un concurs com el d’Ingenión per manca de temps, però ara té clar que va ser una bona decisió. «Sempre vaig molt atabalada amb la feina, i per participar calia enviar un vídeo explicatiu i em feia molta vergonya, però els amics i la família, que sempre m’han recolzat, em van insistir i, gràcies a ells, ara tenc 3.000 euros per portar Mel Ibiza al següent nivell», explica l’emprenedora. «Mai m’hagués imaginat guanyar perquè tots els projectes finalistes tenien molt de nivell i mereixien el premi. Crec en el que faig, i sabia que tenia opcions, no ho negaré, però esperava potser el tercer o el segon premi, mai el primer, va ser una sorpresa que serveix per seguir treballant i millorant una feina que m’omple molt perquè sé que, a més a més, serveix per ajudar a persones que tenen el mateix problema que tenc jo», assegura.

Melania García encara no ha decidit com invertirà els diners del premi, tot i que creu que serviran per millorar i agilitzar el procés d’assecat dels sabons al laboratori, però si una cosa té clara, és que seguirà treballant com fins ara per fer de Mel Ibiza molt més que un petit projecte.