Sergio i Jordi, dos eivissencs amb talent per a la química

Són 18. Només 18. De tot Balears. I dos d’ells són eivissencs. Jordi Jiménez i Sergio Torres, alumnes de segon de Secundària són dos dels seleccionats per la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Associació de Químics de les Illes Balears per a l’exclusiu programa Estalquim (Estímul del Talent Químic). L’objectiu de la iniciativa, en què els estudiants estaran involucrats durant dos cursos, té com a objectiu «desenvolupar la vocació científica en boixos i boixes amb especial talent en el camp de la química». Boixos com Jordi i Sergio, que aquest dissabte van viure la primera de les dotze jornades previstes per a aquest curs.

«Vam haver de matinar per agafar l’avió», comenta Lurdes Torres, mare de Jordi, alumne de l’institut Isidor Macabich. I és que aquests dotze tallers s’imparteixen a la Facultat de Ciències de la UIB, a Mallorca. A casa es varen assabentar de que es feien les proves per seleccionar els estudiants perquè els hi ho van comentar a l’associació d’altes capacitats (Actef). En el cas de Sergio, que estudia al Santa María, va ser una professora de Física i Química qui li va dir que s’obria la convocatòria. El 8 d’octubre tots dos varen fer les proves i poc després els varen comunicar que estaven entre els 18 seleccionats i que els farien una entrevista. A elles i a les seues famílies.

Organitzar els dissabtes

«Volien saber que ens comprometíem», recorden les mares. Els tallers es celebren en dissabte i a Mallorca. I, si practiquen algun esport o estudien música, són dies de competicions i concerts. Així que a la UIB i l’Associació de Químics volien assegurar-se que si deien que sí era realment un sí. «El meu home treballa els dissabtes i tenc un altre fill petit que sempre té activitats el cap de setmana, així que per anar els dissabtes a Mallorca m’ho havia d’organitzar. I la mare de Sergio, Dolores Tur, ens ha explicat que ell juga a futbol i ha hagut de parlar amb l’entrenador, que no li ha posat cap pega», relata Lurdes. Per sort, les famílies s’han caigut bé i han arribat a un acord: es turnaran per acompanyar els estudiants als tallers de l’Estalquim,que tenen uns noms molt suggeridors: CSI, Scape room de taula periòdica, Cuina molecular, orígens de la fotografia o No és màgia, és energia, entre altres.

El primer dia, a la presentació, sí que hi varen anar tots. Ells, però, varen arribar cinc minutets tard. «Els varen aplaudir molt, conscients del que suposa haver d’agafar un vol», recorda Lurdes. Els dissabtes que els toca taller s’han d’aixecar a les sis del matí. «La nit abans ja queda la motxilla preparada», expliquen les mares, que destaquen que els vols i els trasllats a la UIB i des d’allà a l’aeroport els hi paguen. Sergio i Jordi surten de l’Estalquim cap a la una i quart del migdia «i ja tenim el taxi esperant allà per tornar corrent cap a l’aeroport. Les famílies asseguren que l’esforç es paga la pena. «Als tallers hi ha tres professors per a 18 alumnes, és un luxe. A més, a ells ja els agrada la química i van molt motivats», continua la mare de Jordi.

Els estudiants varen disfrutar moltíssim del primer taller. «Varen sortir emocionats i amb ganes de repetir», afirma Lurdes. «Vàrem fer un arc de sant martí amb el ph», detalla Jordi sobre aquesta primera jornada de l’Estalquim. L’estudiant del Macabich es considera «molt afortunat» d’haver set un dels 18 seleccionats. De fet, confessa que es va presentar a les proves sense gaires esperances. Quan li varen dir que l’havien agafat no s’ho creia.

Durant les hores que Jordi i Sergio passen a l’Estalquim a les seues mares no els queda altra que buscar com passar el temps. «Llegir i fer un cafè», comenta Lurdes, tot i que per a això ha de baixar a Palma, ja que la cafeteria de la UIB, en ser dissabte, està tancada. Dissabte passat va fer una volta i va visitar una llibreria, però per a les properes setmanes té previst aprofitar per estudiar per al Superior de Català que està estudiant a l’Escola Oficial d’Idiomes, explica la mare, que destaca el sacrifici que suposa per als estudiants eivissencs matinar el dissabte. «El meu fill aprofita els matins de dissabte per fer tots els deures i així tenir la tarda lliure. Ara ha de canviar aquesta agenda, però ho fa amb gust», explica la mare, que insisteix en què els dos adolescents li posen «un deu» a l’activitat, que tendrà una rutina completament diferent el proper curs.

Enguany, participaran en els dotze tallers previstos fins al mes de maig, però a partir de l’octubre vinent seran ells els qui lideraran la promoció de la química als seus propis centres. «Explicaran als companys de classe una selecció dels tallers realitzats i, a més, organitzaran juntament amb el professor de la UIB una pràctica de laboratori», explica la universitat a la seua pàgina web, on detalla que els 18 participants a l’Estalquim gaudiran, a més, d’activitats complementàries. Cosa que les famílies agraeixen. Lurdes lamenta les poques iniciatives relacionades amb la ciència que s’ofereixen a Eivissa. Ara ja comença a haver tallers de robòtica, nano satèl·lits o el FabLab. «Però no hiha campaments o escoles d’estiu sobre ciència, a les activitats extraescolars tampoc hi ha res científic o tecnològic», destaca.