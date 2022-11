L’escriptor que sempre va protegir el català

L’any 2007 la biblioteca de Can Ventosa ja va triar a Joan Fuster com a Escriptor del mes i, enguany, l’ha tornat a triar com a protagonista del mes de novembre.

L’obra de Fuster (València, 1922 - Sueca (València), 1992, és diversa pel que fa a tècniques i gèneres. Va utilitzar sobretot la forma de l’assaig llarg, però també l’aformise i el dietari íntim. Dels escrits d’història i crítica literària cal destacar els estudis sobre Vicent Ferrer, Isabel de Villena, Ausiàs March, Joan Roís de Corella, Joan Salvat-Papasseit, Josep Pla i Salvador Espriu. Com a historiador de la llengua destaca la col·laboració en el segun volum de la ‘Història de Catalunya’.

El 1983 es va incorporar com a professor contractat a la Universitat de València per impartir-hi l’assignatura d’Història de la Llengua. El mateix any se’l va distingir amb la Medalla d’or de la Generalitat de Catalunya i un any més tard va ser investit com a doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona i per la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1985 es va doctorar en Filologia catalana a la Universitat de València i, un any més tard, va obtenir la càtedra de la literatura a la Universitat de València.

Joan Fuster ‘L’aventura del llibre català’ ▶ Barcelona: Empúries, 1992 ‘Obra completa’ ▶ Barcelona: edicions 62, 2002 ‘Diccionari per a ociosos’ ▶ Barcelona: edicions 62, 1991 ‘Examen de consciència’ ▶ Barcelona: edicions 62, 1968

Joan Fuster sempre va ser un ferm defensor de la llengua catalana. Tot ho escrivia en català i no va deixar mai de remarcar l’importància de la llengua per a una cultura.

L’11 de setembre de 1981 el domicili de l’escriptor va patir un atemptat amb bomba. Els darrers anys de la seua vida es va dedicar a la investigació i a la càtedrauniversitària. Va ser membre agregat de l’institut d’Estudis Catalans, de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigacions, va formar part del Consell alencià de Cultura, de l’Institut Valencià de Filologia i del consell asessor de la Biblioteca Valenciana. A més, va ser un promotor i president d’Acció Cultural del País Valencià i President de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.