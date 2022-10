Una parella d’akelarre i de premi

Segurament, un dels momentes més recordats de la gala del Premis Goya de l’any 2020 va ser quan Aránzazu Calleja i Maite Arroitajauregi, guanyadores del premi a la millor música original, varen cantar un dels temes de la banda sonora per la que rebien el premi: ‘Akelarre’, de Pablo Agüero. Les compositores són dos de les protagonistes del mes d’octubre del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’ (editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES), dedicat a les compositores i responsables de so al món del cinema.

Aránzazu Calleja Maite arroitajauregi Época: Actualitat País: País Basc Les compositores varen cantar un dels temes d’Akelarre’ durant la cerimònia dels Goya, que varen seguir des de casa. Calleja és creadora musical, músicoterapeuta i professora de violí. Ha estudiat al País Bas, Barcelona i Boston i va ser durant aquests estudis que va conèixer Borja Cobeaga, que és amb qui va iniciar-se al món de l’audiovisual. Ja de boixa estudiava violí i es fixava en la música de la televisió, com la sintonia d’entrada de ‘Hitchcok presenta’ o ‘El planeta imaginario’, ha confessat. Arroitajauregi, més coneguda com a Mursego en la sea faceua musical, és una reconeguda violoncelista del país Basc, tot i que empra molts antres instruments en les seues composicions (theremin, ukelele, platerets xinesos, loop, pandereta, autoarpa...). Ha participat en cinc bandes sonores.