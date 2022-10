Premi per set alumnes sense edat

María Isabel Becerra, de 48 anys, s’ha tret la Secundària treballant com a cambrera de pisos. Maria Àngels Riera, de 55, mentre cuidava sa mare malalta. I Genoveva Corral, de 31, superant la seua discapacitata auditiva. Són tres dels set alumnes de les Pitiüses que han rebut el Premi d’Educació Secundària per a Persones Adultes del curs 2021-2022.

«El que es premia és l’esforç», afirma Reyes García, cap d’estudis adjunta del torn de tarda de l’institut Santa Maria quan pensa en María Isabel Becerra Torres, l’alumna del centre a qui la conselleria d’Educació ha concedit un dels Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears del curs 2021-2022. A l’institut, que és qui escull el millor alumne, dubtaven entre dos, però finalment varen considerar que María Isabel era la que més s’havia esforçat, donades les seues condicions laborals i personals. En aquest sentit, Reyes García destaca que al Santa Maria, els adults poden treure’s el títol de Secundària de forma semipresencial, el que facilita les coses als qui treballen: «Tenen els materials a class room i poden anar comunicant-se amb el professorat quan ho necessiten. També venir a les classes presencials». Aquestes no solen estar mai molt plenes, el que permet, a més, una atenció molt individualitzada als qui sí poden anar a classe, destaca.

A més de l’alumna del Santa Maria, Educació ha premiat altres sis alumnes d’adults: María Ángeles Riera Riera i Genoveva Corral Marí (CEPA Pitiusas), Wendy Vadillo Díaz i Lidia Expósito González (CEPA Sant Antoni) i JAvier Custodio Palomino Vera i Laura Zamorano Mayans (IES Marc Ferrer).

Treballar i estudiar

María Isabel té 47 anys i treballa com a cambrera de pisos, una feina que ha combinat amb els estudis i amb la casa. De fet, té dos fills en edat d’institut i ara ja pot dir que va un curs més avançada que el seu fill gran, comenta, rient. «Vaig deixar d’estudiar amb 16 anys. No se’m donava molt bé i havia de treballar», explica l’estudiant, feliç de tenir ja el títol de Secundària.

Va decidir tornar a fer colzes fa només dos anys. Vol canviar de feina —«em queden encara vint anys de feina i aquesta perjudica la salut»— i a totes li demanaven, con a mínim, la Secundària, català i anglés. Assegura que ha anat «a poquet a poc», tot i que en el cas de la Secundària per a adults un curs es fa en només un quatrimestre, de manera que és possible obtenir el títol en dos cursos en comptes d’en quatre. Primer es va apuntar a un centre d’adults, però quan, passat el més cru de la pandèmia varen tornar a posar les classes presencials i ella va tornar a la treballar li va resultar impossible anar a classe, ja que se li solapaven els horaris. «Però per casualitat vaig saber que a Santa Maria es feina semipresencial», explica María Isabel, que destaca que li han donat moltes facilitats. Estudiava pels matins, perquè treballa de tarda. I moltes nits, quan sortia a les onze i arribava a casa es posava vídeos. El que més li ha costat, les matemàtiques: «Feia prop de trenta anys que no estudiava i quan ho vaig veure vaig pensar ‘què és això!’». Al primer examen, recorda, va treure un 2,5. En el darrer, un 8. I també, per estudiar, va haver de posar-se al dia amb les noves tecnologies.

María Isabel destaca l’ajuda que li han prestat els docents. I també la comprensió de la seua família: «Els caps de setmana, entre estudiar i els treballs que havia de fer jo no existia». Tot i l’esforç —«m’ha costat molt»— assegura que aquests dos anys han valgut la pena. Ella ha obtengut el títol i creu que tot el que ha fet és un bon exemple per als seus fills. A més, li ha trobat el gust, així que, un cop agafat ritme, no pensa deixar de formar-se. Vol aprofundir en els seus coneixements de català i d’anglès. Això sí, ja amb més calma. «Disfrutant, no com una obligació», conclou.

Estudiar amb obstacles

Cuidant de sa mare malalta una i vencent una discapacitat auditiva l’altra, així s’han tret la Secundària Maria Àngels Riera Riera, de 55 anys, i Genoveva Corral Marí, de 31, les dos alumnes premiades del CEPA Pitiusas, explica el director del centre, Tomeu Planells. Maria Àngels va deixar les classes perquè havia de treballar i, quan s’hi va tornar a posar, feia més de trenta anys que no estudiava. Al centre varen considerar que es mereixia el premi perquè, tot i les dificultats derivades de la situació personal, la conducta a classe «ha set exemplar».

En el cas de Genoveva, destaca Tomeu, va haver de fer «un esforç importantíssim» per aconseguir el títol de Secundària degut a la discapacitat auditiva que pateix, explica el director: «Amb les tres llengües, a més: català, castellà i anglès». Totes les classes seia a primera fila, per poder llegir bé els llavis dels docents, que també varen haver de modificar la metodologia, amb explicacions més gràfiques que verbals, per facilitar l’aprenentatge de Genoveva.

ELS GUANYADORS CEPA Pitiüses: María Ángeles Riera Riera i Genoveva Corral Marí. CEPA Sant Antoni: Wendy Vadillo Díaz i Lidia Expósito González. IES Santa Maria: Maria Isabel Becerra Torres. IES Marc Ferrer: Javier Custodio Palomino Vera i Laura Zamorano Mayans.

Planells destaca la varietat de perfils dels estudiants del centre d’edució per adults d’Ibiza: «Hi ha des de gent molt jove, que ha sortit de l’institut fa poc i no ha tengut una aturada vital en els seus estudis a gent que va abandonar l’ESO fa quinze o vint anys o que té el graduat escolar i ara veu que això ja no serveix, que necessita la Secundària». Les motivacions que els porten a estudiar també són variades: millorar o ascendir en les seues feines, aconseguir la titulació que els demanen a altres empreses, estrangerss que no tenen un reconeixement oficial dels estudis que han fet als seus països... «Els perfils i les motivacions són moltíssims, i ben diferents. A més, no hi ha cap perfil que tengui més possibilitat d’èxit que un altre», afirma.