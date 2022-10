Eva Valiño, una de les primeres caps de so del país

Una de les primeres dones responsables de so d’Espanya. Aquesta és Eva Valiño, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, que dedica el mes d’octubres a les professionals dedicades a la música i el so al món del cinema

Valiño, nascuda a Barcelona, es va llicenciar en Ciències de la Informació i de les Arts Escèniques a l’Institut Superior d’Arts Escèniques i Aplicades de Barcelona (Isaea) i va treballar durant quatre anys a Costa Rica, en publicutat. D’allà va passar a Nova Orleans, on va estudiar música i, més endavant, a l’Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Va ser aquí on es va especialitzar en so, arran del que va començar la seua carrera al cinema dedicant-se al so directe.

EVA VALIÑO Época: 1969 País: Espanya A més de la seua feina com a sonidista de cinema, Valiño ha creat ‘El bosque acústico’, un banc de gravacions en directe a espais abandonats

Valiño ha treballat amb directors espanyols, russos i argentins com Jaime Rosales, Manuel Martín Cuenca, Icíar Bollaín, Pere Vilà, José María de Orbe, Mariano Barroso, Roger Gual, Víctor Kossakovsky o Julio Wallovits. Precisament la seua feina amb Icíar Bollaín a ‘Te doy mis ojos’ li va valdre el Goya al millor So en l’edició de 2004. No ha estat l’únic premi que ha aconseguit al llarg de la seua carrera. Ha estat nominada als Goya també per ‘Caníbal’, de Manuel Martín Cuenca i ‘Yuli’, d’Icíar Bollaín.

A més de dedicar-se al cinema fa investigació i docència a diverses universitats i va crear el projecte ‘El bosque acústico’, un conjunt de gravacions en directe a espais abandonats.