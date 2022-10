Nuria Ros Molina, una poetessa de setze anys

«Series capaç de viure sense sentir? Podries morir i ressuscitar? Series capaç d’apaivagar els teus mals? Series capaç de cridar allò que sents?». Així es presenta ‘¿Cómo vivir sin sentir?’, el primer llibre publicat de Nuria Ros Molina, eivissenca de només 16 anys. Un somni complit. El primer somni literari complit. Un projecte que va néixer fa ara dos anys. En plena pandèmia.

Nuria ha escrit des de sempre. Des de petita. Li encanta escriure. I llegir. Molt. Quan va arribar el covid, després del tancament, va descobrir la fotografia. Li agradaven els paisatges de l’illa. Especialment els boscos. I els cels. I va començar a captar-los, unes imatges que ara acompanyen els seus poemes, que va escriure animada per la seua psicòloga. uns textos que poc tenen a veure amb els seus primers escrits, contes de terror que, recorda, imaginava i escrivia de molt petita. «Sempre havia volgut publicar», explica Nuria, que es va aventurar a mostrar aquests poemes a les seus professores de llengua (catalana i castellana) del seu institut, l’Isidor Macabich. Quan els varen llegir, la varen animar a publicar-los. Una d’elles, de fet, li va passar el contacte d’una editorial de l’illa. «Però me varen dir que en aquells moments no estaven publicant res», recorda. Així, el mes de febrer va enviar el llibre a l’editorial Círculo Rojo.

Llibreries i biblioteques

«I em varen acceptar», recorda l’adolescent, que confessa que, des d’aquell moment ha estat desitjant veure ja el llibre publicat. Uns mesos que li han passat molt lents tot i que ha disfrutat de l’experiència de l’edició. «Es varen preocupar de tot i els correctors em van tractar molt bé», explica l’autora, que està encantada de veure el seu primer llibre publicat a la gran majoria de les llibreries d’Eivissa. I de fora. Perquè ‘¿Cómo vivir sin sentir?’ està també a alguns dels grans temples dels llibres del país. «I a les biblioteques», destaca l’estudiant, que encara recorda la il·lusió que els va fer a les seues professores saber que, finalment, publicaria el poemari: «Em va sorprendre, sobretot, la il·lusió que li va fer a una d’elles, que no era amb què més compartia el que escrivia».

De fet, molt poqueta gent havia llegit els poemes de Nuria abans de la publicació del llibre. «Jo el vaig llegir ahir», reconiex Antonio, el seu pare, que escolta atentament l’entrevista de la seua filla. Es va quedar prou impactat, confessa. «Sempre creus que coneixes els teus fills, però llegir els poemes em va sorprendre», indica. I això que, a casa, podrien haver-los llegit abans que el llibre fos una realitat. Però no ho varen fer. Varen respectar el fet que Nuria, filla i germana, no els hi hagués mostrat les seues composicions. «Quan em varen enviar la maquetació el vaig passar al grup familiar de whatsapp perquè ho veiessin. Ma mare es va avançar i en va llegir un parell, però s’han comportat», explica.

Ara mateix Nuria té a mitges dos projectes literaris. Dos novel·les. Totes dos les va deixar un cop començades, però ara n’ha représ una d’elles. Amb ganes. Tot i que no vol fer gaires spoilers, detalla que es tracta d’una novel·la romàntica juvenil ambientada en un poblet. Una història molt semblant a les que li agrada llegir, explica Nuria, que es declara fan de Megan Maxwell i de la nissaga ‘After’. Tot i que sent passió per la literatura i que tant escriure com llegir són, per a ella, gairebé una teràpia —«t’oblides de tot»—, la jove afirma que el seu futur professional passa per les ciències.