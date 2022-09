Carmen Vidal Balansat, una eivissenca a Nova York

L’eivissenca Carmen Vidal Balansat és una de les protagonistes del mes dedicat a les directores de fotografia i d’art del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

Vidal Balansat acumula nombrosos premis pels reportatges que realitza al programa ‘Nueva York’, a la cadena Cuny TV. L’eivissenca va arriba a aquesta ciutat fa uns 18 anys i un parell després ja va començar a treballar a aquesta cadena.

El seu nom s’ha convertit en un habitual en les nominacions als NEw York Emmy Awards, que els darrers dos anys s’han celebrat online degut a la pandèmia del covid, que l’eivissenca ha viscut a Estats Units. L’any passat va guanyar en dos de les tres categories en què estava nominada: la de millor segment d’esports, per ‘Mendez Boxing’, i la de millor programa magazine per ‘Nueva York. Ella mateixa, que va seguir la gala des de casa seua, va confessar que es va quedar molt sorpresa en guanyar la d’esports per un reportatge que es centrava més en la part humana que l’esportiva.

Fins l’any passat, Carmen Vidal Balansat sumava deu d’aquests Emmy, a més del Student Academy Award, conegut com l’Oscar dels Estudiants.