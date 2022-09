«De vegades crec que els bibliotecaris som com Google»

Ja de petita a Gara Planells Torres li agradaven els llibres,llegir i les biblioteques. Així, aquesta eivissenca que acaba de complir 38 anys va estudiar a Barcelona la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació i, després, la llicenciatura de Documentació. L’any 2017, quan es va jubilar la bibliotecària de Sant Antoni, Manuela Bonet, es va presentar a les proves i va treure la plaça fixa a aquest enspai on passa els dies envoltada de llibres.

Això dels llibres i les biblioteques, d’on te ve?

Des de petita. M’ha agradat sempre. Quan era petita emprava molt la biblioteca de Can Ventosa, hi passava moltes tardes. Sempre he estudiat música i anava a classes de solfeig i instruments i les estones mortes les passava a la biblioteca, que estava al mateix edifici.

Què era la biblioteca per a tu en aquells moments.

Un espai d’entreteniment. M’agradava moltíssim llegir i allà llegia molts contes. Era un moment de desconnectar i vivia moltes històries a travès dels llibres. Llegir és una cosa que m’ha agradat sempre.

Aquella biblioteca que visitaves de petita no sé si té molt a veure amb una biblioteca actual.

Doncs són iguals, però diferents. El tema dels llibres segueix igual , el que ha canviat és la forma de gestionar-les. Record que quan anava a la universitat hi havia ordenadors i estava més modern, però record els catàlegs de fitxes. Ara no, ara tothom té bases de dades. Igual que els carnets, que eren de paper i per fer-te’l havies de portar una fotografia. Ara, al menys a Sant Antoni, són els típics carnets de plàstic que feim la foto amb webcam. Les coses van canviant amb la tecnologia.

I l’ús que en fa la gent? Ha canviat?

El que veig és que el tema d’estudiar segueix sent igual, quan es tracta d’això la tecnologia està al teu cap, t’ho has de fer tu. Però sí és cert que l’ús dels ordinadors antigament hi havia molta gent que no tenia els recursos a casa seua i venien a la biblioteca a fer feina i treballs i ara venen amb els seus propis dispositius i només necessiten la clau del wifi.

I el silenci? Això sí que not que ha canviat molt...

A Sant Antoni, almenys, la gent segueix sent bastant respectuosa amb el silenci. A veure, potser un dia hi ha més remor, però en general es respecta molt. La diferència és que ara estan els mòbils i sempre hi ha algun despistat que se li oblida posar-lo en silenci. I comencen a sonar. Normalment li dius i el proper dia ja sí que hi pensen, però també n’ hi ha que els hi has de dir. En general, a Sant Antoni, es sent més la remor del carrer que la que fa la gent que està a la biblioteca.

Els boixos omplen la biblioteca durant les tardes?

Sí, és cert que amb la pandèmia varen canviar aquests hàbits, però ara estam tornant a aquesta rutina de tornar a la biblioteca. Aquí, la zona infantil la tenim just darrere l’entrada principal, i després, a un costat, està la sala juvenil. Els usuaris ja s’han avesat, si són molt joves, a anar a aquestes sales i no a la principal de dalt, on sí que hi ha silenci absolut, on estan els adults. Si han de fer treballs els deixam una mica més al seu aire, encara que hi ha d’haver silenci. La sala infantil sempre està plena. Tenim molts usuaris, alguns del barri, molts de boixos que venen totes les tardes. Venen dia sí dia també. A fer una feina, imprimir, consultar, llegir... Sempre hi ha un formigueig de boixos.

Quina és la feina d’una bibliotecària?

Ui! No s’acaba mai! Per resumir: per un costat està l’atenció al públic, que no és només el prèstec, hem de resoldre dubtes, fer els carnets o ajudar-los a buscar llibres que no troben. Després, internament, has de comprar i fer la selecció de fons, quan arriben hem de mirar que estigui tot bé i catalogar-los a la base de dades. A més, hem de fer programes i activitats de promoció de la lectura, com sessions de contacontes o tallers culturals. Contactar amb la gent, mirar pressuposts... Molta feina!

Això de comprar llibres. Com es decideix què es compra i què no amb la barbaritat de publicacions que hi ha?

Amb les adquisicions sempre intentam tenir un poc de tot. Hi ha milers de matèries i materials i has de triar una mica. En la part d’infantil, per exemple, mir les novetats editorials i em refic molt del que demanen. Al final, quan passes temps amb ells, són ells mateixos els que te demanen si tens tal llibre o tal conte. Els llibres són per als nostres usuaris, per a la gent del poble, i intentam satisfer les seues necessitats. Has de mirar molt. Intentam tenir un poc de tot i variat, que estigui equilibrat. I vas mirant també què tens per veure què manca per anar omplir foradets i també vigilant de no quedar-te desfasada. No es pot comprar tot.

Una bibliotecària llegeix molt?

En el meu cas, no tenc temps per llegir tot el que m’agradaria. Treball matí i tarda i quan arrib a casa m’agrada estar amb la meua família. Tenc moments de lectura, però poc temps. De vegades me pregunten a la biblioteca si he llegit aquest llibre o aquest altre i jo som sempre molt sincera. Si no l’he llegit els dic què m’han comentat la resta d’usuaris que se l’han emportat i si s’està prestant molt o no. De vegades crec que som una mica com Google: «Si has llegit aquest llibre segurament t’agradarà aquest altre». Però pel que me va dient la gent. De totes formes, és impossible llegir-te tot el que arriba a la biblioteca. Si hem rebut un centenar de novetats aquest mes... De la part infantil sí que intent llegir-los tots perquè després venen moltes mares demanant si tenim algun llibre sobre aquest tema o aquest altre i m’agrada poder aconsellar-les amb coneixement.

Què demana la gent?

De tot! Ara, com està el pla d’estabilització i hi ha molta gent preparant oposicions estam amb això. Sempre tenim gent estudiant, però ara que s’atraquen ja veus la gent amb els colzes ot el dia. La gent demana molt les novetats editorials i d’infantil i juvenil el manga és el màxim. Cada vegada estam augmentant més la col·lecció i veus que surten en prèstec com si els regalassis. També ens demanen tots els llibres de youtubers que estan de moda i després, durant l’any, va a moments. Ara, per exemple, es busca molt tot allò que estigui relacionat amb la tornada a l’escola i això passa la resta de l’any amb temàtiques concretes.

Com t’imagines les biblioteques d’aquí a vint o trenta anys?

No sé molt bé què respondre... Supòs que en concepte seguiran sent com ara, però adaptades a les noves tecnologies. Record quan la gent va començar a dir que amb els llibres digitals s’acabaria el paper i al final veus que sí, que tenim una plataforma on podem fer prèstecs de llibres digitals perquè hi ha molta gent que llegeix en aquests dispositius, però a moltíssima gent li agrada el llibre en paper, tocar-los,olorar-los... Pensàvem que s’acabarien les biblioteques i no ha set així. Com serà una biblioteca en vint anys? No sé ni què passarà demà... Pel compte que hi tenc esper que siguin més o menys igual que ara, amb més tecnologies, però molt semblants.