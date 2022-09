Laura Asensio Plaza, actriu, clown i contacontes: «La tecnologia serà la foguera dels llibres»

Fins ara, la barcelonina Laura Asensio Plaza no havia fonyat mai Eivissa, on aquest divendres i dissabte la contacontes representará la història ‘Jully Papallona’ basada en fets reals. Dimarts salparà fins a Formentera, on també explicarà aquest engrescador relat.

El primer contacte de Laura Asensio Plaza, amb el món del teatre va ser mitjançant el clown d’hospital, que exercia durant els anys que va estar treballant a Escòcia. En tornar a Catalunya, sentia la necessitat de tornar a fer teatre. En aquell moment ja era mare i es va preparar, per a un càsting, una peça de teatre, ‘Jully Buterfly’. En aquell moment, en aquella proba, se’n va adonar que allò no anava amb ella, amb el seu moment vital. Però va pensar que aquella història tan inspiradora, d’una dona que lluita per salvar la natura, s’havia d’explicar, s’havia de donar a conèixer. Així que va pensar en presentar-la a la biblioteca, on un dia que es va cancelar un acte i li varen oferir fer la sessió. Va agradar tant que es va posar en contacte amb la xarxa de parcs i biblioteques per oferir el contacontes de ‘Jully Pappallona’, amb el que visita les Pitiusas aquests dies: divendres a Sant Antoni, dissabte a Vila (12 hores a Can Ventosa) i dimarts a Formentera.

Sense destripar gaire la història, què és la ‘Jully Papallona?

Dons la gent que vengui hi trobarà una història que els inspirarà, perquè està basada en fets reals, i això és una cosa que sempre ens agrada. El que transmet el conte és la determinació quan vols fer alguna cosa pel bé comú, per ajudar, i com portats per la determinació podem canviar les coses que són injustes. Està explicat d’una forma molt senzilla pels nens, perquè es puguin engrescar amb la història. Voldran lluitar amb la Jully, es sumaran a la seua causa. S’involucraran. Això és el que trobaran els nens, les nenes i les famílies. Perquè els adults que veuen aquest conte també els agrada.

Com es teixeix un conte perquè engresqui tant als més petits com als adults que els acompanyen?

Cadascú té la seua manera d’explicar les històries i jo no tinc la fòrmula perfecta. En aquest cas, treballo molt l’expressió corporal, a nivell visual, emprant molt el mim.La gent pot veure que la Jully està a un arbre, que baixa, que fas diferents personatges... Poden veure diferents fisionomies i escoltar veus distintes. La música i el ritme fan que la història resulti interessant. Aquesta és la forma que empro a més de, per suposat, la paraula, la forma com ho expliques. També hi ha un puntde repetició. I es reflecteix el pas del temps. Passem l’hivern, la tardor, la primavera... Però l’element bàsic és el cos i crear un espai imaginari. Això agrada molt. El que admiro dels narradors és que amb el cos i la veu poden explicar una història, fer que la gent estigui interessada, connectar amb el públic.

Algú pensarà que això d’explicar contes és antic.

Sí, és una tradició oral molt antiga. De vegades són històries reals o inventades, però són necessàries per tenir una cultura. Els narradors professionals tenen uns recursos que no tenen totes les persones. Però això no vol dir que un pare, una mare, un avi o una àvia no puguin explicar un conte de forma igual de bonica i interessant. La bellesa de la narració és que cadascú li posa la seua guindilla, la seua personalitat. Van canviant la història. Això passa amb les llegendes.

A casa, els boixos volen que la història l’expliquis sempre igual. Els contes que repetim un cop i un altre són per a ells un lloc segur?

Totalment. Els agrada molt això. Em passa amb la meua filla, ve a veure els contacontes i després me diu que això no era així o que tal cosa l’he explicat diferent. Els dona seguretat i els agrada molt la repetició, per això és un recurs molt emprat en contacontes. Fa, per exemple, que ells puguin acabar les frases amb tu. Tots sabem què passa a una història que ja ens han contat, però a tots ens agrada que ens la tornin a explicar.

Ens agrada que ens expliquin contes, però no a la vida real. Els contes, quan sabem que ho són, són honestos?

És veritat! Quan te diuen que ets una cuentista... [Riu] Sí, hi ha aquest punt de dir «ara t’explicaré un conte». És un joc bonic. Imaginar, poder inventar-te una història en el moment que ho necessites. És fantàstic! I que puguis tornar a contar-la perquè et serveix, a tu, o a una altra persona. Els contes tenen aquest punt de veritat o mentida, de jugar, i també d’ajudar. Quants cops no hem emprat un conte per superar una por o per entendre una emoció? És tan honest com això, et connecta amb el que estàs sentint i li poses una imatge. Per això els contes infantils venen amb imatges. Ens ajuden a entendre què sentim, què està passant. Saps que és un conte, però saps que és real.

Els contes segueixen tenint aquesta vessant d’alertar els boixos sobre els perills?

Sí, i a més, te diria que en aquest món tecnològice n què vivim ens hem d’esforçar més per explicar contes. Cada cop hi ha més internet i tabletes, no hi ha aquest contacte amb el paper, amb tenir el conte al costat del llit. Les biblioteques estan fent una feina molt gran perquè no es perdi aquesta cultura del paper. La tecnologia serà la foguera del llibres. La crema dels llibres vendrà per aquí. Les biblioteques han canviat molt. Quan era petita hi havia un silenci absolut, no té res a veure amb el que són ara. Ara hi ha laboratoris de lectura, tallers per a totes les edats. Entrar en els llibres és una meravella. I que els contacones puguin estar allà també és fabulós.

Creus que es perdrà en algun moment la tradició oral, la veu?

No, mai de la vida. L’èsser humà necessita expressar i explicar. Poder parlar. No es perdrà mai. Home, si ens convertim en robots potser sí, però mentre tinguem la llibertat de poder explicar i expressar, això no es perdrà mai. Em resulta molt estrany que pugui desaparéixer.

Quan expliques contes a la teua filla és diferent de quan ho fas com a contacontes?

No li faig un número cada nit. M’agrada molt inventar-me històries i també mirar un llibre i interactuar amb ella. Li puc explicar com ho faries tu. De vegades sí que canvio veus. Potser empro els mateixos recursos que a un contacontes, però en format més petit. Li explico contes en qualsevol moment del dia, però a la nit, sempre. Forma part del nostre ritual.

Per què hi ha aquest costum d’explicar contes a la nit?

A veure, molts cops en aixecar-nos al matí miram els llibres. O a la tarda. Però el conte de la nit és part de la rutina d’anar a dormir, que als boixos els costa molt. La meua filla mai no voldria anar a dormir i és una mica dessesperant, però el fet de tenir aquesta rutina de rentar les dents, fer el pipi, prendre la lleteta i explicar el conte, ajuda. I, a més, anar a dormir amb una imatge, amb un missatge, amb alguna cosa que te porti a imaginar, ajuda. Anar a dormir amb una pantalla és molt excitant i no ajuda. Aquest moment d’estar juntes, de sentir la teua veu és important. El conte ajuda a tenir aquest espai segur abans d’anar a dormir.