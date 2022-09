Kerouac, el pare de la Generació Beat

Jean-Louis Lebris de Kerouac (Lowell, Massachusetts (EUA) 1922 – Florida, 1969). L’escriptor protagonista del mes d’agost a la biblioteca municipal d’Ibiza ciutat va arribar a la Universitat de Columbia a Nova York gràcies a una beca de futbol. El 1940 va arribar a la facultat i després de patir una lesió va començar a dedicar-se a la seua veritable passió, la literatura. Va començar a faltar a les classes amb regularitat i vagava sovint pels carrers de Nova York. El 1941 després d’una discussió amb l’entrenador va deixar els estudis.

Va tenir diversos oficis i el 1943 es va unir a la Marina, on va ser donat d’alta amb honors després de sis mesos. Kerouac va passar els anys de la guerra treballant com a marí mercant i passejant als voltants de Columbia amb intel·lectuals, com els escriptors William Burroughs i Allen Ginsberg. Durant aquest temps va escriure dues novel·les. ‘El Mar és el meu germà’ (1942, publicada el 2011) i ‘I els Hipopótamos es van coure als seus tancs’ (1945, publicada el 2008), aquesta última en conjunt amb Burroughs.

Kerouac va començar a experimentar amb un estil d’escriptura natural. Volia escriure com vivia: d’una sola vegada i sense edició. L’abril de 1951 va enroscar un enorme rotllo de paper a la seua màquina d’escriure i va escriure un únic paràgraf de 175.000 paraules que es va convertir en ‘On The Road’. El rotllo de més de 100 peus de llarg va ser escrit en tres setmanes, però va romandre set anys sense publicar. En aquest interval Kerouac va fer molts viatges per carretera i va realitzar els seus projectes d’escriptura més ambiciosos.

Sovint escrivia obres completes durant una sola nit. Quan finalment ‘On the Road’ va ser publicat l’any 1957, es va fer immediatament famós. Kerouac apareixia sovint alcoholitzat, i les entrevistes amb ell, en general es convertien en temes d’actualitat. El 1958 va escriure ‘El Dharma Bums’, una continuació d’On The Road’. Després va deixar d’escriure quatre anys. Els seus altres treballs inclouen ‘Visions de Cody’ (1952, publicada el 1972), ‘Dr. Sax’ (1952, publicada el 1959), ‘Maggie Cassidy’ (1953, publicada el 1959),‘Tristessa’ (1955, publicada el 1960).

Tot i ser més conegut per les seues novel·les, Kerouac també va escriure poesia. Molts dels seus poemes segueixen el seu estil espontani, amb prosa desinhibida que incorpora elements de jazz i budisme. De 1956 són: ‘L’Escriptura de l’Eternitat Daurada’ (compost per 66 poemes breus en prosa) i ‘Vell Àngel de Mitjanit’ (llarg poema narratiu). En 1959 va publicar la col·lecció de poemes ‘Mexico City Blues’, compost per 242 «cors», amb ella l’autor volia incloure’s al corrent de la «poesia jazz». Se’l coneix com el pare de la Generació Beat, el moviment literari integrat per un grup de joves intel·lectuals que van rebutjar els valors tradicionals de la societat nord-americana.