Vicent Boïl bressola la mar

Vicent Boïl Mut no vol que ningú que miri el seu quadre ‘Bressoleig de mar’ pensi en bressolar la mar. Aquest és el títol que li ha posat, però no vol, sota cap concepte, condicionar la mirada dels qui s’atraquin a mirar l’obra amb què aquest valencià afincat a Eivissa fa ja molt temps ha guanyat la darrera edició del concurs Vuit d’Agost, convocat anualment pel Consell d’Eivissa, en la categoria de Pintura.

‘Bressoleig de mar’ va néixer específicament per presentar-se al premi. Una obra en què l’autor explica que estan presents les tres característiques que busca a les seues pintures: la «gestualitat de les pinzellades», el color que busca certa «tridimensionalitat» i l’espai. El seu és un joc amb l’espectador, al qui anima a deixar-se emportar per la peça. Deixar que li suggereixi, que el porti cap endins i cap enfora. El títol que li ha posat és un suggeriment. Aquest acaronament de la mar a la costa, endinsant-se i tornant enrera, pujant i baixant amb les ones i sobre la vora... Però la mirada és lliure. També les interpretacions. «La gent s’empenya en buscar, en veure coses a l’art abstracte que és una cosa totalment subjectiva», insisteix l’artista, que es confessa «il·lusionat» en haver guanyat el premi.

Premi per unanimitat

«És una opció per a què et reconeguin la feina que fas», comenta Boïl. Catina Costa Marí, Josep Rosales Torres i Nuria del Río Pinto varen integrar el jurat que va considerar que l’obra de Boïl era, de les deu presentades, la millor. «Per unanimitat», detalla l’acta de la reunió, que es va celebrar el passat 18 de juliol. De ‘Bressoleig de mar’ destacaren «el coneixement de l’autor de les tècniques expressives abstractes, l’ús intel·ligent del color i l’equilibri entre la geometria i l’expressivitat». El quadre guanyador té unes mides de metre i mig per 1,20 i la tècnica és acrílic. «Abans feia jo els meus pigments i colors. Ara segueixo fent-me els bastidors i també els marcs», explica.

Vicent Boïl assegura que mai no planifica el que pinta. Improvisa. Sap que una de les seues obres està acabada quan el propi quadre li diu: «Ell mateix te va dient quan admet més o no», explica l’artista, que aquesta ha estat la primera vegada que s’ha presentat al concurs. Ho va decidir a meitat d’any i està content. Sobretot per la part del premi que suposa protagonitzar una exposició en solitari a Sa Nostra Sala. Això sí, confessa que s’ha de posar les piles, ja que no té més que un any per preparar la mostra. I ell, explica, no és precisament un artista que pinti a gran velocitat. A més, en res comença les classes, de manera que tindrà menys temps per a la pintura. I també li dona moltes voltes al cap, afegeix l’artista, que porta prop de 25 anys vivint a Eivissa.

Tornar a les classes

Així, aquest setembre, Vicent Boïl Mut tornarà a les seues classes de Dibuix i Art al Quartó de Portmany com un artista premiat. Això de pintar li ha agradat «tota la vida», des que era només un boix. De petit, recorda, ja gaudia agafant el llapis i dibuixant. Ja en aquella època guanyava alguns concursos infantils de pintura i li feia moltíssima il·lusió.

L’abstracció, explica, va arribar «mes tard». «Al final, abstracció o figuració és una aposta. Apostes pels colors, per les formes... Abandones la figuració. És un camí arriscat, aquest de presentar el que no representa res», defineix.

Aquesta decisió, recorda, la va prendre al 2006. A una exposició. Abans, rememora «pintava sobretot torsos», especialment «culs», comenta, rient. I dels culs va passar a l’abstracció, el camí en què porta més d’una quinzena d’anys.

Tot això ho explica des de València, des del seu poble, on passa els darrers dies de vacances abans de tornar a Eivissa, a les classes, als aumnes. Va arribar a l’illa fa 23 anys, un lloc del que li fascina els contrasts que hi troba. «M’agrada molt, és una combinació que m’atrau», comenta l’artista. Confessa que li agradaria tenir un espai «més gros» per treballar, per reconeix que trobar estudis grans a l’illa és complicat.