Gema R. Neira: La dona darrere ‘Fariña’ i ‘Velvet’

‘Fariña’, ‘Velvet’ o ‘Las chicas del cable’. Són tres de les sèries més populars en què ha treballat la guionista Gema R. Neira, una de les protagonistes del mes de juliol del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederacio Intersindical del sindicat STES.

La jove, nascuda a Galícia, porta a les seues esquenes desenes de produccions. Li encanta, explica sempre que li pergunten, escriure històries molt aferrades a la realitat, al dia a dia, que parlin de temes que donin peu a llargues converses. Una de les seues obsessions és aconseguir que la gent es reconegui en els personatges que crea per a les seues històries.

Es va traslladar a Madrid per estudiar, on els seus professors la varen animar a fer pràctiques de guió. Allà va trobar altres guionistes que la varen ensenyar a escriure. Li varen demanar unes escenes per després corregir-les, però els varen agradar tant que li varen encarregar el capítol 148 d’una de les sèries gallegues més populars del moment: ‘Mareas vivas’. Des d’aquell moment, Neira suma desenes de produccions audiovisuals a les seues esquenes.

Arran de ser més coneguda ha set quan s’ha adonat del problema de gènere a aquest sector. En més d’una ocasió ha denunciat que encara ara s’associen les produccions de caire romàntic o d’època amb les dones mentre que les sèries més crues o els thrillers es creu, generalment, que han sorgit de la imaginació dels homes.