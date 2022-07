Una actriu amb prop d’un milió de seguidors

Sara Sálamo va néixer el 20 de gener de 1992 a Santa Cruz de Tenerife, Illes Canàries. Amb 11 anys va doblar un curtmetratge que havia dirigit el seu pare. Aquest seria el detonant que va despertar la seua passió per la interpretació, matriculant-se immediatament a classes extraescolars de teatre, però no va ser fins que en va fer 18, quan va decidir mudar-se a Madrid per començar la seva carrera com a actriu.

La seua primera oportunitat arribaria l’any 2012 amb la coneguda sèrie andalusa ‘Arrayán’, on va interpretar Esther durant els 68 capítols en què va participar. En aquest mateix any, va interpretar la reina Violant d’Aragó a la sèrie històrica d’Antena 3 ‘Toledo’. Al novembre de 2012 va fer un cameo a la sèrie de Telecinco ‘Aída’. A més va participar a l’episodi 18 de la cinquena temporada de la sèrie ‘Águila Roja’ i en un episodi de la tercera temporada de la sèrie ‘Con el culo al aire’ d’Antena 3. Sara Sálamo Época: 1992 (30 anys) País: Espanya Sálamo és una actriu espanyola i activista pels drets de la dona i els animals, coneguda per la seua participació en sèries de televisió o pel·lícules. L’any 2013 va fer el seu debut cinematogràfic a la pel·lícula ‘Tres 60’, que es va estrenar el 26 de juliol d’aquell mateix any, interpretant Daniela. L’actriu va debutar amb els actors Raúl Mérida i Adam Jezierski, entre d’altres. Poc després, també va participar a la pel·lícula ‘Reverso’ interpretant una cambrera. A banda de la seua faceta d’actriu, Sálamo també és coneguda tant dins com fora d’Espanya pel seu compromís amb els drets dels animals i per les campanyes solidàries que ha protagonitzat en més d’una ocasió. Amb el seu marit i pare del seu primer fill, el futbolista Isco Alarcón, van crear l’exitosa campanya ‘Descorona’t’, que va recaptar 500.000 euros que van ser destinats a comprar material sanitari per als hospitals durant la pandèmia. També ha debutat com a escriptora, amb la seva novel·la ‘El ocaso del mono que arañaba la pared’. Alhora, ha tingut temps per ser imatge d’una nova línia de bellesa. Recentment, l’actriu ha protagonitzat la sèrie ‘Brigada Costa del Sol’, on va compartir pantalla amb Hugo Silva i Jesús Castro i, fa un parell d’anys, coincoincidint amb la pandèmia provocada pel covid i el confinament, va estrenar a Amazon Prime Video la sèrie Relatos con-fin-a-dos, protagonitzant un episodi amb el seu marit. L’any passat va protagonitzar la pel·lícula hispano-uruguaiana ‘El año de la furia’ de Rafa Russo i va participar en el llargmetratge de Santiago Segura ‘A todo tren! Destino Astúrias. La seua vocació per la defensa dels drets dels animals i el seu estil de vida ovolactovegetarià des de fa gairebé una dècada, l’han convertit en un refent d’aquest moviment a les xarxes socials on, actualment, compta amb prop d’un milió de seguidors. Com a curiositat, tot i estar casada amb Isco Alarcón, jugador del Real Madrid, Sálamo mai ha amagat la seua simpatia per l’Atlético de Madrid i la seua afició.