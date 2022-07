Història d’una cançó

Quan Pilar Mena Cervigón va rebre un missatges de l’Institut d’Estudis Eivissencs se li va posar el cor a mil. Havia participat dos anys al concurs de cançons Nit de Sant Joan i sabia que, si no has guanyat, no t’envien un missatge. «A la tercera va la vençuda», recorda que li va dir la família quan va confirmar que ‘Invencible primavera’, un tema arrelat a Eivissa i a la història familiar, era la guanyadora.

Tot el que envoltava Pilar Mena Cervigón i la seua cançó ‘Invencible primavera’ eren senyals. I totes les conduien a ser les guanyadores del concurs de cançons Nit de Sant Joan, organitzat ja fa tres anys per l’Institut d’Estudis Eivissencs. Pilar, barcelonina, de Sitges, afincada a Formentera fa prop de nou anys, ja s’havia presentat al certamen dos anys. Havien sel·leccionat els seus temes per formar part dels discos que es varen editar (‘Foc’ i ‘Flama’), però pensava que ja estava bé. No pensava, de fet, presentar-se a la darrera edició. Això és el que pensava ella. Perquè la cançó tenia uns altres plans.

Pilar, de fet, buscava que algú altre, algun altre músic, l’agafàs, la fes seua i s’hi presentàs. Però no en trobava i, a més, primer una amiga i després la seua mare li varen plantejar una pregunta clau: «I si enguany guanyes?». I en aquell moment va adonar-se’n que aquella cançó era seua i que havien d’anar juntes al concurs. A la victòria. «És que pensava que presentar-me per tercer cop potser era massa. Però quan em varen plantejar la pregunta em vaig quedar glaçada. era una possibilitat que no m’havia ni plantejat fins aquell moment», explica Pilar Mena des de Formentera, abans de començar la feina a una botiga. ‘Invencible primavera’ és una cançó molt especial per a ella. Per molts motius.

La cancó va néixer a Sitges, durant la Setmana Santa, quan va assistir a una escena de les caramelles que allà en celebren per aquelles dates. «La música es mesclava amb els trins dels pardals, la gent cantava des dels balcons... Va ser com... Guau!», recorda. Aquell moment va ser totalment inspirador. Tenia ganes d’escriure un tema inspirat en la primavera, en l’esperança. «Pensa que veníem d’una etapa fosca, rara. Hem viscut una pandèmia, ens havíem enfonsat, i volia parlar del renaixement, de tornar a començar», detalla. Així, va començar amb la lletra i amb alguns acords i a definir el ritme. Volia, també, que tengués un punt folclòric, arrelat.

«Em vaig recordar de les històries que el meu pare ens explicava de petites. Ell tenia família aquí, venia tots els estius i ens parlava del flaó, el ball pagès, de la curta i la llarga... Teníen a casa llibres i llibres sobre Ibiza. Deia que quan es jubilàs vendria cap aquí, es compraria un capell i es perdria per l’illa», relata la compositora, que aquest dissabte ofereix un concert amb Rossana Mouriño al mercat artístic de Sant Ferran. Així, va buscar a internet un vídeo de ball pagès, de la curta de la que el seu pare tant en parlava —«ens deia que es deia així perquè la ballaven els més majors i era curta perquè no s’acansassin»— per veure com podia encaixar aquells sons amb els acords del seu tema. «Van fer pam! Va ser increïble. encaixaven perfectament», comenta la compositora i il·lustradora. «És que podria haver-la tocat de qualsevol forma diferent i no haurien casat de primeres, però ho varen fer», destaca, encara, sorpresa. A partir d’aquell moment reconeix que es va com «obsessionar» amb el tema i, aprofitant una visita a Sitges, va començar a treballar amb ella amb la col·laboració del seu amic, músic i productor musical, Gadafi Núñez. Unes sessions en què varen emprar un tambor normal, el que va cridar l’atenció del sonador Josep Cardona, explica, rient, la música: «No tenia percussió per al dia de la festa de la Nit de Sant Joan i ell va venir, va tocar i em va ajudar molt i va tocar perfecte. En acabar, em va explicar que a la gravació el tambor tenia un so que no era el del tambor eivissenc perquè no feia repic. Això que li mancava el repic em va fer gràcia».

Pilar Mena va intuir que aquell any era diferent el dia que, poc després d’haver-se tancat el termini per presentar les cançons —«la vaig presentar al darrer moment, in extremis»— va rebre un missatge de l’organització dient-li que volien parlar amb ella. «Havia participat ja dos cops i això fa que coneguis els protocols de com funciona. Jo sabia, per les altres dos vegades, que si no guanyaves no te deien res, t’enviaven un correu, però molt més endavant, si havien sel·leccionat la teua cançó per formar part del disc», explica. Així, en el moment en què va veure el missatge confessa que se li va posar el cor «a mil», com va comprovar la seua germana, que en aquell moment estava amb ella.

Cada cop Pilar Mena està més convençuda que havia de guanyar aquest any. Amb aquesta cançó. Amb ‘Invencible primavera’. Amb un tema que, en el fons, és un homenatge al seu pare, que va morir fa uns anys, i que, quan elles eren unes boixes, els parlava dels estius a Ibiza i de les històries familiars: «M’explicava que al meu besavi el varen matar al Castell i que el meu avi va poder escapar». Aquest fet, haver guanyat amb una cançó més personal que les altres que havia presentat, és, per a ella, que creu en els senyals, com si el seu pare li estàs donant ànims. «Com si em digués que he de confiar en mi», comenta l’artista catalana, que va arribar a Formentera buscant un canvi d’aires que canviàs, també, la seua creativitat, que en aquell moment estava centrada en la il·lustració. Li va recomanar un amic, recorda, i des del primer moment que va fonyar l’illa, a l’hivern de 2013, va sentir que estava «on havia d’estar». Va venir amb la intenció d’estar-s’hi només un mes. i porta ja nou anys. No va tenir problemes per trobar vivenda, recorda, el que interpreta com una senyal clara de que havia de quedar-se.