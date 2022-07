Les lletres de ‘la princesa roja’

Elena Poniatowska, va néixer a París, França, en 1932. El seu nom de naixement és Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor. Malgrat els seus orígens aristocràtics, Poniatowska ha estat políticament d’esquerres i una defensora dels drets humans. Per les seues idees se la coneix com ‘la princesa roja’. En esclatar la II Guerra Mundial, la família va emigrar a Mèxic. El 1953 va començar la seua carrera periodística, època en què va començar a interessar-se per qüestions socials i pel paper de la dona mexicana. L’any 1954 es va iniciar amb la publicació del recull de narracions ‘Lilus Kikus’.

Les seues entrevistes a autors mexicans i estrangers van aconseguir gran èxit, i més tard algunes d’elles es van reunir en ‘Palabras cruzadas’ (1961) i en ‘Todo México’ (1990). L’any 1968 es va casar amb l’astrofísic mexicà Guillermo Haro, a qui va conèixer durant una entrevista. La seua obra narrativa, propera al reportatge, té, entre els títols més importants, ‘La noche de Tlatelolco’ (1970) i ‘Nada, nadie’ (1987). En tots dos casos, a partir dels testimonis, reconstrueix, respectivament, la matança del 2 d’octubre de 1968 a la plaça de les Tres Cultures i els terratrèmols de l’any 1985. Altres novel·les, basades en biografies de personatges reals o fets reals, són: ‘Hasta no verte Jesús mío’ (1969), ‘Querido Diego, te abraza Quiela’ (1978), ‘Gaby Brimmer’ (1979), ‘La flor de lis’ (1988), ‘Tinísima’ (1992), ‘La piel del cielo’ (2001) i ‘El tren pasa primero’ (2006), premi Rómulo Gallegos 2007. L’any 1998 va publicar la biografia ‘Octavio Paz, las palabras del árbol’. A més de les seues obres, Poniatowska ha visitat universitats dels Estats Units i Europa, col·laborat amb publicacions, escrit pròlegs, fet curts cinematogràfics i cofundat de l’Editorial Siglo XXI i de la Cinemateca Nacional. A partir de 2007, el govern de la Ciutat de Mèxic, a través de la Secretaria de Cultura, va instaurar el Premi Iberoamericà de Novel·la Elena Poniatowska. L’any 2011 va rebre el premi Biblioteca Breve amb la novel·la ‘Leonora’ i l’any 2013 el premi Cervantes, essent la primera escriptora mexicana a obtenir aquest guardó.